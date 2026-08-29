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"Poseban dan u Plužini – izvorne melodije, zavičajni folklor, specijaliteti belmuž i janija i ono najdragocenije - veliki skup jugoistoka Srbije na Miholjskim susretima u Svrljigu. Skup zajedništva i pozitivne energije", izjavio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić.

Svrljiško selo Plužina bilo je ovogodišnji domaćin ove manifestacije koja se četvrti put organizuje na teritoriji ove opštine.

Manifestacija je okupila meštane i učesnike iz čitave jugoistočne Srbije, a bogat program obuhvatio je izložbu etno proizvoda i promociju starih zanata, kao takmičenje u pripremi tradicionalnih specijaliteta belmuža i janije. Muzički program sastojao se od radionice sviranja na gajdama, fruli i okarini i nastupa gajdaša i frulaša.

Organizovana su takmičenja u šahu i pikadu, pa čak i predenju i platenju, a veče je obeležio kulturno-umetnički program.

- Programi ministarstva za brigu o selu dragoceni su za našu opštinu i zabačena, mala sela, kojima svako ulaganje znači. Ta pomoć se brzo vidi i zaista daje prave efekte - izjavio je predsednik opštine Miroslav Marković.

1/17 Vidi galeriju Krkobabić: Jugoistok Srbije na Miholjskim susretima u Svrljigu Foto: Milan Obradović

Manifestaciju je obeležila pozitivna atmosfera, takmičarski duh, aplauzi i navijanje a završena je završena izborom najlepšeg štanda, najukusnijeg jela i pobednika u šahu i pikadu, kojima su podeljene medalje i nagrade.

U sela Svrljiga je kroz različite programe Ministarstva za brigu o selu do sada uloženo gotovo 73 miliona dinara — osim Miholjskih susreta sela, useljeno je sedam seoskih kuća, pomognut je rad šest zadruga i dodeljen novac za podsticaj privrednim aktivnostima u svrljiškim selima.