Srbija
LOKALIZOVANA VATRENA STIHIJA KOD VRANJA! Požar u selu Prvonek ugašen, situacija u Lukovu i Tibuždu pod kontrolom
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U selu Prvonek požar koji je danas ranije bio aktivan je ugašen, u Lukovu, Tibuždu, Srednjem Delu, i Barbarušincu situacija pod kontrolom.
U Lukovu, Tibuždu, Srednjem Delu, i Barbarušincu kod Vranja, situacija sa požarima je pod kontrolom, saznaje Kurir u Gradskom štabu za vanredne situacije.
Prema podacima sa terena, u selu Prvonek požar koji je danas ranije bio aktivan je ugašen. Nema ugroženih objekata i stanovnika.
Situacija je pod kontrolom, a iz predostrožnosti na terenu sa vatrogascima su i pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva “Most”, napominju iz Gradskog štaba za vanredne situacije.
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