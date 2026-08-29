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U selu Prvonek požar koji je danas ranije bio aktivan je ugašen, u Lukovu, Tibuždu, Srednjem Delu, i Barbarušincu situacija pod kontrolom.

U Lukovu, Tibuždu, Srednjem Delu, i Barbarušincu kod Vranja, situacija sa požarima je pod kontrolom, saznaje Kurir u Gradskom štabu za vanredne situacije.

Prema podacima sa terena, u selu Prvonek požar koji je danas ranije bio aktivan je ugašen. Nema ugroženih objekata i stanovnika.