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Najboljim subotičkim kuvarima teško je bilo da ove godine odluče u kojoj manifestaciji kuvanja jela da učestvuju, obzirom da je u subotu organizovano pet takvih takmičenja. U naselju Mišićevo održana je "Prasećijada", "Bunjevačka ila" pripremala su se u Bajmoku, Manifestacija humanitarnog kuvanja održana je u Šandoru (Aleksandrovu), ispred mesare Margetić, dok je u Kanjiži priređeno takmičenje u kuvanju perkelta od divlje svinje i jelena.

- Ne mož svuda stići, pa smo se odlučili ove godine za "Pasuljijadu" na Prozivci i osvojili prvo mesto, a već sam ranije osvojio zlatni pehar, pa mogu da potvrdim da sam ja doktor za pasuljijade, jer volim da kuvam - kaže za Kurir Emil Vukelić, ponosno držeći osvojeno priznanje.

Ne zvuči neskromno, iako mu je ovo deseto učešće na manifestaciji u ovoj mesnoj zajednici, a ključ njegovog pobedničkog kotlića je, kaže, da se u kotlić uz pasulj ne ubacuje svašta.

- Pravila postoje ne samo u kuvanju, nego i uslovima takmičenja. Počinjemo u osam ujutro, a u podne najkasnije, kotlić ocenjuje žiri. U ekipama je 4 do 8 članova, a ove godine imali smo 15 ekipa. Naša je, eto, osvojila prvo mesto, a otkrićemo vam i u čemu je tajna najboljeg kotlića. Pored pasulja, ubacimo dimljeno meso, špic rebra, crnog luka što više, malo i belog luka. Možda je tajna i u našem začinu. Mlevena paprika je sa Bezdana, a kilo košta 4000 dinara. Ne valja ni mnogo različitih začina staviti, višak začina pokvari ukus, kao i nepotrebna zaprška. Za dva i po sata već je pasulj pikantan i zgusnut, a ni krompir nismo stavljali. Kad se trećina pasulja raskuva, kotlić je gotov - kaže Vukelić za Kurir, hvaleći i svoju dobru ekipu i atmosferu na takmičenju i dodajući da su i na drugim takmičenjima, u Bajmoku i drugim MZ, osvajali pehare.

1/15 Vidi galeriju U subotičkom naselju Prozivka, tradicionalno održana 22. "Pasuljijada" Foto: Kurir/N.H.

Drugo mesto osvojio je Dragan Poljaković Braca, a ovo mu je šesto učešće. Kotlić je za kratko vreme podeljen na porcije, svi hvale Bracino kuvanje i podsećaju da je pre dve godine dobio zlatan pehar na "Pasuljijadi".

- Ja sam inače takmičar kuvar, ali sam i sudija u gastronomskim takmičenjima. Imam više diploma, osvojenih prvih mesta u kuvanju gulaša i riblje čorbe, na Hajdukovu, Šupljaku, Bačkoj Topoli, Panoniji i Bačkim vinogradima, pa sam i ja među onim doktorantima u kuvanju - uz smeh dodaje Dragan.

Tajna njegovog kotlića je, kaže, u domaćem mesu za pasulj, koje je bez aditiva.

- Uz to treba i blago dimljeno meso, kvalitetno povrće i bunarska voda, ali je najbitnija srazmera količine mesa, pasulja, povrća i vode. Kuvanje traje od tri i po do 4 sata, da bi sadržaj bio kompaktan, a ukus odličan, bez zaprški i brašna - kaže nam Dragan Poljaković Braca.

Treće mesto je pripalo Boži Velemiru Rođi, a on svoj pehar ponosno deli sa kćerkom Milicom.

- Milica je na tatko, voli da kuva - kaže Boža, na makedonskom, iako je poreklom iz Vojvodine, Mladenova, a ne Makedonije, i dodaje „da su se osvajala i prva i druga mesta na Prozivci, gde na "Pasuljijadama" učestvuje već 12 godina.

Još sa Ekonomskog fakulteta Subotičani ga znaju kao Rođu, jer je drugarima godinama pripremao pasulj, kažu, bolji nego u menzi.

- Ovo je najbolji pasulj, iako je osvojio treće mesto - kaže Rođa, uz smeh prijatelja za stolom. Dodaje da je "tajna njegovog i Miličinog pehara i dobrog pasulja u dobrim kuvarima, koji vole da kuvaju"!

Na "Pasuljijadi" na Prozivci okupilo se oko 200 posetilaca, učesnika i prijatelja, koji su na prostoru mesne zajednice uživali u vrelom letnjem danu i dobrom pasulju, koji je planuo i deljen posetiocima. U hladu ispod stoletnih stabala bilo je i pesme i tamburica. U Kanjiži su lovci pokazali svoja umeća u kuvanju divljači, a na stotine posetilaca je prošlo i u humanitarnom kuvanju u Aleksandrovu, dok su Bajmočani uživali u tradicionalnim bunjevačkim jelima.