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Više od 4.000 posetilaca, prema proceni organizatora, prošlo je u subotu kroz Gradski park u Sremskoj Mitrovici, gde je održan deveti Gastro-vinski festival "Vinski park". Više od 100 izlagača, među kojima gotovo 80 vinara i dvadesetak izlagača hrane, okupilo se na jednom mestu, a ni kiša koja je zapretila da poremeti manifestaciju nije uspela da zaustavi program.

Ovogodišnji Vinski park doneo je i nekoliko posebnih sadržaja. U Sremskoj Mitrovici predstavljen je izbor "TOP 50 FRUŠKA GORA", nastao nakon ocenjivanja više od 150 prijavljenih vina, dok je dvadesetak učesnika radionice "Vino kao boja" otkrilo kako izgleda kada vino iz čaše završi – na slikarskom papiru.

Jedan od organizatora Gastro-vinskog festivala Dušan Drča, v. d. načelnika Gradske uprave za e-poslove i urbanu mobilnost, kaže da je kiša pokušala da poremeti planove organizatora.

– Ovo je deveti Vinski park. Kiša je pokušala da poremeti organizaciju, ali posle dve godine ponovo imamo Vinski park u našem Gradskom parku. Ono što nam je posebno drago jeste da imamo više od 100 izlagača. Velika većina su vinari, gotovo 80, dok imamo i oko 20 izlagača hrane – rekao je Drča.

Interesovanje vinarija za dolazak u Sremsku Mitrovicu, kaže, toliko je da organizatori čak razmišljaju o ograničavanju njihovog broja kako bi posetiocima ostavili dovoljno prostora.

– Naša ideja je da iz godine u godinu pokušamo da smanjimo taj broj na nekih 50 do 60 vinara kako bismo omogućili svim posetiocima da bude komotno, da svako ko želi da proba vino može da priđe štandu, degustira ga i ima dovoljno prostora – objasnio je Drča.

Ipak, ni loše vreme nije rasteralo publiku.

– I danas, posle kiše, ljudi nisu odustali. Došli su i nastavili smo dalje. Kao što vidite, park je pun. Mislim da je ova manifestacija sigurno jedna od najboljih – rekao je Drča.

Prema proceni organizatora, ovogodišnji Vinski park posetilo je više od 4.000 ljudi.

Od više od 150 vina izabrano najboljih 50

Poseban događaj večeri bilo je predstavljanje izbora "TOP 50 FRUŠKA GORA".

Na festivalskoj bini predstavljena su vina koja su prošla ovogodišnje ocenjivanje, a Igor Luković, urednik magazina "Vino&Fino" i organizator ocenjivanja, kaže da projekat traje već šest godina.

Ove godine, međutim, napravljen je značajan iskorak.

– Ovo je bilo šesto izdanje ocenjivanja. Po prvi put imali smo tako jak međunarodni žiri. Predsednica žirija bila je Caroline Gilby, Master of Wine, imali smo goste iz Hrvatske i Mađarske, kao i profesore enologije iz Srbije – rekao je Luković.

Suština izbora, naglašava, nije pravljenje rang-liste od prvog do pedesetog mesta.

– Ideja celog projekta je da ne rangiramo vina, već da svake godine odaberemo 50 koja na najbolji mogući način predstavljaju terroir Fruške gore i kvalitet koji taj terroir može da pruži – objasnio je.

Ove godine konkurencija je bila posebno jaka – prijavljeno je više od 150 vina.

Morali da podignu kriterijume zbog sve boljih vina

Fruška gora ima vinsku tradiciju koja traje vekovima, ali Luković primećuje da se poslednjih godina događa veliki skok u kvalitetu vina.

Toliki da su ocenjivači ove godine morali da budu stroži.

– Čini mi se da se stvari rapidno popravljaju poslednjih nekoliko godina. Fruška gora je region za koji znamo da hiljadama godina neguje tradiciju uzgoja vinove loze i proizvodnje vina, ali smo ove godine morali da podignemo kriterijum za nekoliko poena da bismo odabrali samo 50 vina od više od 150 prijavljenih – kaže Luković.

Foto: Kurir/D.Š.

Napredak se, prema njegovim rečima, ne vidi samo na domaćim degustacijama.

– Broj uzoraka raste, kvalitet vina raste i to možemo da vidimo ne samo ovde, nego i na međunarodnim ocenjivanjima. Gde god se fruškogorska vina pojave, budu među najbolje ocenjenima – istakao je.

Grašac nosi identitet Fruške gore

Kada se govori o tome koja bi vina mogla da budu zaštitni znak Fruške gore, situacija je sve jasnija.

Luković kaže da se region razvija u dva pravca – kroz autohtone i lokalne sorte koje mu daju prepoznatljivost i kroz internacionalne sorte koje na Fruškoj gori postižu odlične rezultate.

Kod belih vina dileme gotovo da nema.

– Grašac je ono što apsolutno nosi identitet Fruške gore kada pričamo o belim vinima – kaže Luković.

Kod crvenih vina lokalni pandan još nije potpuno profilisan, ali sve veću pažnju privlači probus.

– Probus ide u tom pravcu. Sve više vinara ga sadi i nadamo se da će ta sorta zaživeti u punoj meri i pokazati šta sve može na Fruškoj gori – rekao je.

"Šardone sa Fruške gore verovatno je najbolji u ovom delu sveta"

Posebno snažnu ocenu Luković daje kada govori o internacionalnim sortama.

– Šardone sa Fruške gore verovatno je najbolji šardone u ovom delu sveta, ne samo u Srbiji. Definitivno fruškogorski terroir izuzetno odgovara šardoneu – ocenio je.

1/13 Vidi galeriju Vinski park u Sremskoj Mitrovici okupio više od 4.000 posetilaca i 100 izlagača Foto: Kurir/D.Š.

Istovremeno raste interesovanje publike i za penušava vina sa Fruške gore, pa Luković očekuje da će se taj trend nastaviti.

Kada je reč o crvenim vinima, kaže da je Fruška gora već pokazala da je tvrdnja da je ovo područje pogodno samo za bela vina – predrasuda.

Među internacionalnim crvenim sortama posebno se izdvajaju kaberne sovinjon, kaberne fran i sira.

Grad i suša uzeli deo roda

Dok kvalitet vina raste, proizvođači se suočavaju sa sve nepredvidivijim vremenskim uslovima.

O tome je na Vinskom parku govorio Gordan Bašić, predsednik Upravnog odbora Udruženja proizvođača grožđa i vina sa oznakom geografskog porekla „Srem – Fruška gora“.

Fruškogorski proizvođači, prema njegovim rečima, tradicionalno imaju snažno prisustvo na Vinskom parku i po broju vinarija i po kvalitetu onoga što nude.

Ali iza njih je zahtevna godina u vinogradima.

– Svaka godina u vinogradarstvu donosi izazove. Naš zadatak je da se borimo sa njima, razmenjujemo iskustva i pokušamo da prođemo kroz promene za koje još ne znamo u kom pravcu će ići i da li će se ponavljati – rekao je Bašić.

Foto: Kurir/D.Š.

Ove godine problem nije bila samo suša.

Grad je u pojedinim delovima Fruške gore pogodio vinograde tokom maja i početkom juna, nakon čega je usledio sušni period.

Biljka u takvim uslovima, objašnjava Bašić, deo soka iz ploda koristi kako bi mogla da preživi i sačuva energiju.

Posledica bi mogao da bude manji rod.

– Ove godine će možda biti nešto manje roda, delom zbog grada, a zatim i suše, ali mislim da će kvalitet biti izuzetno visok – ocenio je Bašić.

Umetnost koja počinje u čaši

Da vino nije bilo samo za degustaciju pokazala je radionica „Vino kao boja“, održana na terasi Turističkog info centra.

Radionicu je vodila Mira Kovačević, koja se posebno bavi tehnikom slikanja vinom.

– To je interesantna tehnika koja podrazumeva slikanje isključivo vinom – kaže Kovačević.

Profesionalno bavljenje ovom tehnikom, objašnjava, veoma je zahtevno, dok na radionicama ona postaje zabavan način da ljudi upoznaju vino iz potpuno drugačije perspektive.

– Kada se njome ozbiljno bavite, tehnika je veoma zahtevna, a kada se slika u grupi, na radionici, onda je vrlo zabavna. Upoznajete vino na svaki način – kaže ona.

Posebnost ove tehnike je u tome što umetnik praktično nema mogućnost da se predomisli.

– Sa vinom nema greške. Kako ode na papir, tako ostaje. Nema brisanja, nema prefarbavanja. Zato traži disciplinu umetnika, ali i poznavanje vina – objasnila je Kovačević.

Foto: Kurir/D.Š.

Cilj radionice bio je da dvadesetak učesnika vino doživi drugačije.

– Želim da im vino približim na način da se zabave i da ono ostane kao umetničko delo. Za vino se kaže da je umetnost i ono to zaista jeste. Da iz čaše izađe neka lepa ideja, priča ili inspiracija i završi na listu papira – rekla je Kovačević.

Vinski park više nije samo festival vina

Milivoj Kovačević, direktor Turističke organizacije Vojvodine, ocenjuje da Vinski park ima značaj koji prevazilazi samo predstavljanje vina.

– Vinski park je više od jednog vinskog festivala. To je mesto gde se povezuju umetnici i ljubitelji vina i gde kroz jednu manifestaciju promišljamo kulturu i tradiciju same Mitrovice – rekao je Kovačević.

Manifestacije su, kaže, postale važan deo turističke ponude Vojvodine.

Tokom godine u pokrajini se održava oko 1.500 manifestacija, koje privlače i domaće i strane goste.

– Manifestacijski turizam dopunjuje sve ono što čini turizam Vojvodine i predstavlja veoma značajan segment. Privlači i domaće i strane turiste – rekao je Kovačević.

Prema podacima koje je izneo, broj dolazaka turista u Vojvodinu povećan je za 11,69 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

Kiša nije zaustavila Vinski park

Uprkos vremenu koje je na početku večeri zapretilo organizatorima, deveti Vinski park nastavio je program, a Gradski park ispunili su posetioci, vinarije, izlagači hrane i učesnici pratećih programa.

Više od 100 izlagača, gotovo 80 vinarija, više od 150 vina u konkurenciji za izbor najboljih 50 i, prema proceni organizatora, više od 4.000 posetilaca obeležili su ovogodišnje izdanje manifestacije.

A uz degustacije i gastronomiju, ovogodišnji Vinski park poslao je i poruku da Fruška gora sve ozbiljnije gradi svoj vinski identitet – od grašca i probusa do šardonea i crvenih internacionalnih sorti koje osvajaju priznanja i van Srbije.