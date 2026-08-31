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O stilovima ne treba raspravljati, ali ako ponesemo ono što odgovara našoj figuri pun je pogodak za svakog od nas, ukazuju stilisti. O tome se često polemiše i na modnim dešavanjima. Lepo izgledamo u skladu sa godinama i mogućnostima, a još ako okolina primeti da je izbor garderobe, obuće, kao i frizure dobar, onda je to prava stvar i lično zadovoljstvo.

Nevezano za godine osećaj da ste lepo stilizovani svakako prija. I dame, ali i muškarci imaju svoje mišljenje o tome. Pa šta je ono što doprinosi našem izgledu. O kom komadu odeće i obuće moramo strogo voditi računa.

1/5 Vidi galeriju Odeća i obuća Foto: Kurir/T.S.

„Bez sređene frizure i dobre obuće nema ni dobrog izgleda. I još jedno pravilo ono što nosite od garderobe mora da vam bude udobno tek tada ste sigurni da je izbor kompletan. Jednostavno dobro se osećate “, napominje Vranjanka Marina.

Ona kaže da se trendovi menjaju, ali da klasika ne izlazi iz mode. Njena prijateljica Dragana izričita je u mišljenju da je sportska elegancija pravi izbor.

„To je dobitna kombinacija u svakoj prilici i na svakom mestu. Niste ni previše „uštogljeni“ niti „svečani“, jer nekome je izbor uvek haljina, a neko preferira farmerice, pantalone, ili klasična odela. Dobra košulja, sofisticirana bluza, rolka i to je to“, navodi Dragana.

Ženstvenost ne izlazi iz mode i muškarci nisu imuni na dobar izgled dama. „Lepe ruke, lakirani nokti i strukirana garderoba to zasigurno izaziva pažnju kod muškaraca kada je izgled dama u pitanju. Ženstvenost ne izlazi iz mode“, kaže Vranjanac Miloš.

Za njegovog druga Aleksu odelo ne čini čoveka, ali ga ulepšava. „Usklađeni u dobro izabranoj garderobi možete biti samo privlačniji. Još ako je i ponašanje u skladu sa stilizovanim izgledom….“, kaže Aleksa.

Vranjanka Milena mišljenja je da to kako se „nosite“ zavisi i od dubine džepa. „Ne mora svaki komad obuće i odeće da bude papreno skup, a da je garancija za dobar izgled. Drugim rečima ima stvari koje su skupe s razlogom, a ipak vam ne stoje dobro. Kvalitetno jeste ali vam jednostavno ne stoji i nije za vašu figuru. Opet kupovina nekih komada odeće zavisi od finansijskih mogućnosti. Markirane stvari su uglavnom skupe i često nedostupne“, zaključuje Milena.

Ona je ispričala anegdotu kada je devedesetih godina prošlog veka šopingovala u Istanbulu u Turskoj.

„Sa suprugom smo obišli Kapali čaršiju mesto gde turisti trguju kada dođu u Istanbul, a onda se uputili u Aksaraj elitniji deo grada. Ušla sam u prodavnicu i pitala prodavačicu gde mogu da nađem najbolju obuću, misleći na grad u kome se nalazim. Ona mi je kratko odgovorila u „Italiji“. Samo smo se pogledali sa suprugom i nasmejali. Ipak bila sam zadovoljna kupovinom dva para cipela tada u Istanbulu.