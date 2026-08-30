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Strahovito nevreme pogodilo je sinoć čačansko selo Gornja Gorevnica, ostavljajući za sobom oštećene krovove, polomljena i iz korena iščupana stabla, ali i blokirane puteve. Pod silinom vetra pala je i stoletna lipa koja je predstavljala seoski zapis.

Stablo se srušilo preko puta na deonici od Gornje Gorevnice ka Milićevcima, zbog čega je saobraćaj na ovom pravcu bio u prekidu sve do kasnih noćnih sati.

– Bilo je strahovito. Ne znam da li je nekada ovako bilo, ali za mojih 65 godina ja ovo nisam upamtio. Duvao je snažan vetar, a kiša i grad padali su pod uglom. Nevreme je ljudima skidalo krovove i čupalo drveće. Iščupalo je i ovu staru lipu, a srećom nisu oštećeni strujni vodovi – kaže za RINU meštanin Radoš Nedeljković.

Oluja nije poštedela gotovo nijedno domaćinstvo, a šteta je vidljiva na kućama, pomoćnim objektima i imanjima.

1/8 Vidi galeriju Nevreme pogodilo selo kod Čačka: Oštećeni krovovi, iščupana stabla i blokirani putevi Foto: RINA

Skoro svaka kuća pretrpela je neku štetu.

- To je bio toliko snažan vetar da smo mislili da će da odnese čitavu kuću. Meni je odnelo krov sa tri strane, voda je ušla unutra. Danas uz pomoć komšija i prijatelja smo pronašli crep, pa ćemo koliko toliko uspeti da bar malo saniramo štetu - dodaju meštani.

Snažni udari vetra obarali su stabla duž čitavog puta, pa je saobraćaj bio blokiran na nekoliko mesta.

– Put je bio blokiran od Vranića do Galića. Drveće pored puta izvaljeno je od siline vetra i moralo je da bude sklonjeno kako bi vozila ponovo mogla da prolaze – rekao je Nedeljković.

Meštani Gornje Gorevnice kažu da ovakvu silinu oluje ne pamte, a jedan od najtežih prizora ostao je upravo na mestu na kom je decenijama stajala stoletna lipa-zapis, koju je nevreme iščupalo iz korena i oborilo preko kolovoza.