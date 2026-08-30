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Poslednji vikedn u avgustu očekivano je doneo velike gužve u saobraćaju na skoro svim graničnim prelazima. Tokom popodnevnih sati, formirana je i kilometarska kolona vozila na prelazima Gostin i Dobrakovo sa Crnom Gorom.

- Na izlazu iz Crne Gore i na ulazu u Srbiju je baš ogromna gužva. Kolona se proteže nekoliko kilometara, sve stoji. Granični policajci daju sve od sebe, ali čekanje je neminovno.

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Foto: RINA

- Očekivali smo, ali ne baš da bude ovako, kaže Stefan Petrović iz Čačka.

Pojačan intezitet saobraćaja danas je na graničnom prelazu Jabuka.

Vozačima se savetuje da svoju vožnju prilagode uslovima na putu, da ponesi dovoljno vode ukoliko se čekanje oduži.

Kurir/Rina

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