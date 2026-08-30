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Kamioni na graničnom prelazu Šid na izlasku iz Srbije ka Hrvatskoj čekaju četiri sata, a na prelazu Batrvci ka Hrvatskoj dva sata, saopštio je večeras Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Automobili na prelazu Špiljani na ulazu u Srbiju iz Crne Gore čekaju sat vremena, na graničnom prelazu Gostun iz Crne Gore ka Srbiji 35 minuta, a na prelazu Gradina iz Bugarske automobili čekaju 40 minuta.

Zadržavanje za automobile na prelazu Sremska Rača iz Bosne i Hercegovine ka Srbiji čekaju pola sata, a na prelazu Preševo iz Severne Makedonije ka Srbiji čeka se pola sata, a na izlazu iz Srbije 25 minuta.

"Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja", saopštio je AMSS.

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