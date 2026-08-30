Na graničnim prelazima iz Srbije ka Hrvatskoj čekanja su do četiri sata, dok su zadržavanja na ostalim prelazima znatno kraća.
Srbija
POGLEDAJTE GDE SE VEČERAS NAJVIŠE ČEKA NA GRANICAMA Kamioni stoje satima, ogromne gužve i na ulazu u zemlju
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Kamioni na graničnom prelazu Šid na izlasku iz Srbije ka Hrvatskoj čekaju četiri sata, a na prelazu Batrvci ka Hrvatskoj dva sata, saopštio je večeras Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Automobili na prelazu Špiljani na ulazu u Srbiju iz Crne Gore čekaju sat vremena, na graničnom prelazu Gostun iz Crne Gore ka Srbiji 35 minuta, a na prelazu Gradina iz Bugarske automobili čekaju 40 minuta.
Zadržavanje za automobile na prelazu Sremska Rača iz Bosne i Hercegovine ka Srbiji čekaju pola sata, a na prelazu Preševo iz Severne Makedonije ka Srbiji čeka se pola sata, a na izlazu iz Srbije 25 minuta.
"Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja", saopštio je AMSS.
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