Od sutra se uvode nova pravila u javnom prevozu u Nišu: zimski red vožnje na svim linijama.
Srbija
Sutra startuju nova pravila! Autobusi u Nišu menjaju režim vožnje: Oglasila se Direkcija za javni prevoz
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Na svim linijama javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji Grada Niša od sutra će se primenjivati zimski red vožnje.
Red vožnje objavljen je na sajtu Direkcije za javni prevoz Grada Niša, Blic prenosi pisanje Tanjuga.
Za sve ostale informacije građani se mogu obratiti informativnom centru JKP Direkcija za javni prevoz Grada Niša na telefone 018/505-656, 018/5,5-665 ili putem veb sajta http://jgpnis.rs.
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