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Takmičenje učenika ugostiteljskih škola tradicionalni je deo programa leskovačke Roštiljijade. To je prilika da se odmere snage, pokažu znanje, veština i kreativnost, ali i pokupe tajne velikih leskovačkih majstora roštilja.

- Samo ovako sitno iseckan crni luk može u leskovačku pljeskavicu. Daje joj sočnost i specifičan ukus, ali važno je i oblikovanje, prvo u loptu pa polako u krug da svuda bude jednake debljine.

1/7 Vidi galeriju Takmičenje učenika u pripremi jela sa roštilja na Roštiljijadi u Leskovcu Foto: RTS Printscreen

Tajne dobrog roštilja rado đacima otkrivaju leskovački majstori.

“Pokušavamo da im kažemo u čemu je što kažete trik ili tajna da se napravi jedna dobra pljeskavica, dobri ćevapčići kako se pravilno peče, servira i tako dalje“, kaže Zoran Todorović, profesor kulinarstva u penziji i predsednik žirija.

Ćevap ne sme da bude tanak na krajevima,mora da igra na skari, a to se postiže postavljanjem levka pod određenim uglom. Saveti zlata vredni.

“Ipak ima ovde ljudi koji su stručniji i znaju znatno više od nas”, kaže Ilija Mladenović, učenik iz Vranja.

Novi Pazar ima svoj čuveni ćevap, ali nije svejedno takmičiti se u prestonici roštilja.

“Imamo tremu, ali brzo je prebrodimo.

- Šta vi danas spremate, kakva su očekivanja?

- Danas spremamo pljeskavicu i ćevape, mislim da će sve biti u redu, kaže Tarik Plojović, učenik iz Novog Pazara.

Radna i kreativna atmosfera u kuhinji leskovačke Trgovinsko-ugostiteljske škole. Pljeskavica i ćevapi su obavezni, treći specijalitet je po izboru i tu dolazi do izražaja mašta i veština.

- Pravim punjeni pileći file sa pirinčem i lukom i pire od krompira za prilog”, navodi Gabrijela Kostadinova, učenica iz Ćustendila.

Kulinarski tehničari iz Leskovca prvaci su Srbije, za njih je ove godine rezervisano revijalno učešće, ali to ne znači da je elan za pripremu i dokazivanje manji.

- Rolovanu piletinu sa sušenim paradajzom, šargarepom i kukuruzom šećercem, poenta jela je da se sve tri boje vide i da presek bude dobar, kaže. Filip Gerov, maturant iz Leskovca.

Uz leskovačke đake i profesori, da pokažu kako se barata mašicama i ukažu na važne korake u pečenju i detalje koji donose pobedu.

- Ukus,mada i oblik, izgled i ceo taj servis na tanjiru je presudan kod komisije”, kaže Ivica Zdravković, profesor kulinarstva Trgovinsko-ugostiteljske škole u Leskovcu.

Ovo je tradicionalno takmičenje čiji je domaćin leskovačka Trgovinsko-ugostiteljska škola.

- Došli su nam gosti iz Makedonije, Bugarske kao i gradova širom Srbije Pripolja, Čajetine, Vranja, Niša. Veliko zadovoljstvo nam je što su deca to jest učenici prepoznali takmičarski duh i osim kulinarskih veština koje vešto pokazuju razvijaju i timski duh i kreativnost u nastavi”, navodi Ana Simić, direktor Trgovinsko-ugostiteljske škole u Leskovcu.

Leskovac za budućnost vrhunskih kulinara i majstora roštilja ne brine. U školu se ne može bez bar 90 poena, mesto više godinama se traži.