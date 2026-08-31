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U susret novoj školskoj godini Opština Priboj, kao i prethodnih godina, za đake prvake i njihove roditelje izdvojiće po 20.000 dinara, kao pomoć u nabavci udžbenika, školskog pribora i opreme.

- Ove godine prvi put u školske klupe u opštini Priboj sešće ukupno 149 đaka prvaka, što je značajno više nego prošle godine. Tako je u najstarijoj osnovnoj školi u gradu, OŠ „Branko Radičević”, upisano 37 prvaka, u najvećoj gradskoj osnovnoj školi, OŠ „Vuk Karadžić”, 54, dok je 55 upisano u OŠ „Desanka Maksimović”, od kojih je jedan prvak upisan u izdvojenom odeljenju u Sjeverinu. U OŠ „Nikola Tesla” u Pribojskoj Banji upisana su dva prvaka, a jedan prvak upisan je u OŠ „Blagoje Polić” u Kratovu – navode u Opštini Priboj.

Po istom principu, i ove godine, takođe sa po 20.000 dinara, Opština Priboj nagradiće i buduće đake prvake u bratskom Prilužju, sa Kosova i Metohije. Praksa novčane pomoći đacima prvacima i njihovim roditeljima u opštini Priboj sprovodi se već blizu dve decenije.

- Opština Priboj takođe godinama unazad nagrađuje i svoje najuspešnije učenike osnovnih i srednjih škola, koji su osvojili jedno od prva tri mesta na okružnim ili republičkim takmičenjima, ili su bili đaci generacije ili nosioci Vukove diplome. I ove godine nagrada je bila besplatno sedmodnevno letovanje u pribojskom odmaralištu u Sutomoru, a o trošku Opštine Priboj na Plavom Jadranu besplatno je letovalo i 50 školaraca iz bratskog Prilužja – kažu u opštini i dodaju da lokalna samouprava u Priboju nagrađuje i svoje najbolje studente na državnim fakultetima, koji su imali prosečnu ocenu najmanje 9,00, kojima je dodeljena jednokratna novčana nagrada od po 130 hiljada dinara.