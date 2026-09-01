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Ove godine obeležava se značajan jubilej - 240 godina od doseljavanja prvih slovačkih porodica u Aradac, koje su u ovo banatsko selo nadomak Zrenjanina stigle 1786. godine.

Aradac se smatra najstarijim slovačkim naseljem u Banatu, a ovaj veliki jubilej predstavlja važnu prekretnicu očuvanju i negovanju identiteta, kulture, tradicije i običaja slovačke zajednice.

Povodom jubileja, održan je 15. Festival običaja i tradicije „Na aradačkom šrokom polju“, koji je okupio oko 500 učesnika iz brojnih mesta širom Vojvodine, kao i goste iz Slovačke. U okviru manifestacije otkrivena je i spomen– ploča posvećena istaknutim ličnostima iz Aradca, koja je postavljena na zgradi Slovačkog doma.

Bogatim programom predstavljeni su brojni tradicionalni običaji, među kojima su se posebno izdvojili berba grožđa i vožnja traktorima kroz selo, uz muziku i pesmu. Ovi sadržaji doprineli su svečanom i emotivnom ambijentu, podsećajući na način života i običaje koje generacije meštana Aradca već više od dva veka prenose sa kolena na koleno.

Festival narodnih običaja, kao i gala program, okupili su brojne meštane i goste. Među zvaničnim gostima bio je i ambasador Slovačke Mihal Pavuk. Ispred Grada Zrenjanina, događaju su prisustvovali pomoćnica gradonačelnika Marija Damjanović i član Gradskog veća Ervin Palatinuš.

Ambasador Pavuk istakao je zadovoljstvo što ima priliku da prisustvuje obeležavanju ovog značajnog jubileja u Aradcu, naglašavajući važnost očuvanja kulturnog nasleđa i tradicije slovačke zajednice.

– Ovaj susret ima izuzetnu važnost, ne samo za Slovake, već i kao izraz dubokog prijateljstva sa Srbima koji ovde žive. Zahvaljujući ovakvim susretima i zajedničkim vrednostima, naša saradnja postaje sve snažnija, a kulturne veze još čvršće. Na taj način doprinosimo boljem međusobnom razumevanju, poštovanju i zajedničkom prosperitetu - poručio je ambasador Pavuk.

Predsednik Mesne zajednice Aradac Ranko Jovanov rekao je da je ova manifestacija od velikog značaja za slovačku zajednicu, jer predstavlja priliku da se neguju i čuvaju tradicija, kultura i običaji Slovaka koji žive u ovom mestu. On je istakao da ovogodišnja manifestacija ima dodatnu simboliku, budući da se njome obeležava i 200 godina od izgradnje Slovačke evangelističke crkve.

U okviru manifestacije održana je i izložba koju su organizovali Udruženje žena „Ruža“ iz Aradca i slikarka Ana Zvara. Posetioci su imali priliku da vide brojne predmete koji svedoče o nekadašnjem načinu života i bogatom kulturnom nasleđu ovog kraja - stare kućne predmete, ručno rađene vezove majki i baka, porcelansko posuđe, tradicionalne narodne nošnje, kao i umetničke slike na kojima su prikazane devojke i žene u narodnim nošnjama.