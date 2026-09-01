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Vreme je očigledno pogodovalo pa i rod nije izostao, objašnjavaju poljoprivrednici.

- Dobar rod je ove godine i voća i povrća. I sad je jeftino i šljiva i paradajz i paprika, kaže Jelica koja je jutros prodala poslednju gajbu šljiva od 13 kilograma i spustila cenu od 50 na 40 dinara po kilogramu.

- Ima šljiva dosta ima svega od voća. Voće je ove godine dobro rodilo. Šljiva je izuzetno rodila, kaže Vera sa susedne tezge i dodaje:

Voće je jeftino, prošle godine je bilo na ceni sad nije, 40 do 50 dinara je kilogram šljiva.

1/5 Vidi galeriju Šljiva dobro rodila u vranjskom kraju Foto: Kurir/T.S.

Nije ni rano ni kasno za pripremu pekmeza od šljiva, ali Vera kaže da to „nije kao što je nekad bilo“.

- Više se ne sprema zimnica kao što se nekad spremala, i paprika i paradajz i turšija. Džemovi, slatka toga nema više otišlo u zaborav kako kažu ljudi, iskrena je sagovornica Kurira.

Komentarišući ovogodišnji rod šljiva Momčilo iz naselja Sobina u Vranju kaže „Dao Bog“.

Domaćice koje ipak ne odustaju od pripreme džema i pekmeza od šljiva napominju da je ovo voće koje nije zahtevno, i jako jednostavno za obradu.

- Šljive očistimo sa suprugom i ukrčakomo u rerni u tepsiji. Ne stavljamo šećer, šljiva je slatka samo dodamo cimet i pekmez je preukusan. Unuci ga jako vole. Može da se „izmiksa“ ručnim mikserom po želji, a i ne mora, kratko objašnjava Sanja koja ne odustaje od pripreme zimnice u količinama kako kaže „koliko se može“.