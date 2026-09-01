ŠLJIVA U VRANJSKOM KRAJU RODILA ZA MEDALJU: Evo pošto je kilogram (FOTO)
Vreme je očigledno pogodovalo pa i rod nije izostao, objašnjavaju poljoprivrednici.
- Dobar rod je ove godine i voća i povrća. I sad je jeftino i šljiva i paradajz i paprika, kaže Jelica koja je jutros prodala poslednju gajbu šljiva od 13 kilograma i spustila cenu od 50 na 40 dinara po kilogramu.
- Ima šljiva dosta ima svega od voća. Voće je ove godine dobro rodilo. Šljiva je izuzetno rodila, kaže Vera sa susedne tezge i dodaje:
Voće je jeftino, prošle godine je bilo na ceni sad nije, 40 do 50 dinara je kilogram šljiva.
Nije ni rano ni kasno za pripremu pekmeza od šljiva, ali Vera kaže da to „nije kao što je nekad bilo“.
- Više se ne sprema zimnica kao što se nekad spremala, i paprika i paradajz i turšija. Džemovi, slatka toga nema više otišlo u zaborav kako kažu ljudi, iskrena je sagovornica Kurira.
Komentarišući ovogodišnji rod šljiva Momčilo iz naselja Sobina u Vranju kaže „Dao Bog“.
Domaćice koje ipak ne odustaju od pripreme džema i pekmeza od šljiva napominju da je ovo voće koje nije zahtevno, i jako jednostavno za obradu.
- Šljive očistimo sa suprugom i ukrčakomo u rerni u tepsiji. Ne stavljamo šećer, šljiva je slatka samo dodamo cimet i pekmez je preukusan. Unuci ga jako vole. Može da se „izmiksa“ ručnim mikserom po želji, a i ne mora, kratko objašnjava Sanja koja ne odustaje od pripreme zimnice u količinama kako kaže „koliko se može“.
Kurir.rs