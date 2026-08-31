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Služba pedijatrije sa neonatologijom Zdravstvenog centra (ZC) Loznica dobila je novu fototerapijsku lampu, namenjenu lečenju novorođenčadi sa povišenim nivoom bilirubina. Taj poklon su ustanovi uručili predstavnici humanitarne organizacije Humanolovci, a opremu je u ime ZC primila direktorka dr Jadranka Marinković, koja je zahvalila donatorima na podršci i prepoznavanju potreba neonatologije, saopšteno je iz ZC.

- Ovakve donacije imaju konkretan značaj za rad naših službi, jer medicinska oprema koja se svakodnevno koristi u zbrinjavanju novorođenčadi direktno doprinosi boljim uslovima za njihovo lečenje i negu. Zahvaljujem se predstavnicima Humanolovaca, na dosadašnjoj podršci i na tome što su prepoznali potrebe naših najmlađih pacijenata - izjavila je dr Marinković.

Foto: ZC Loznica

Fototerapijska lampa koristi se, kako je navedeno, u lečenju novorođenačke žutice, odnosno povišenog nivoa bilirubina u krvi. Pod dejstvom svetlosti odgovarajuće talasne dužine, bilirubin se pretvara u oblike koje organizam novorođenčeta može lakše da izluči, čime se omogućava njegovo efikasnije snižavanje.

Nova oprema, navode iz ustanove, predstavlja dodatno unapređenje uslova za lečenje i negu novorođenčadi, kao i podršku zdravstvenim radnicima Službe pedijatrije sa neonatologijom u svakodnevnom radu.

Foto: ZC Loznica

Inače, ovo nije prvi put da Humanolovci poklanjaju opremu ZC. Prethodno su za Odeljenje pedijatrije nabavili holter pritiska i holter EKG-a. Predstavnici udruženja naveli su da je fototerapijska lampa instalirana, u funkciji je i nadaju se da će dugo da služi Služba pedijatrije.