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Polaganjem venaca kod spomen-biste Veselina Misite na Trgu Vuka Karadžića, u centru Loznice, danas je obeležena 85. godišnjica od prvog oslobođenja ovog mesta u Drugom svetskom ratu. Vence su položili predstavnici Vojske Srbije, Grada Loznice, Centra za kulturu "Vuk Karadžić" i Srpske radikalne stranke. Prethodno je na lozničkom groblju kod spomenika oslobodiocu održan pomen u prisustvu poštovalaca njegovog dela.

Na 85. godišnjicu od prvog oslobađanja Loznice kada je Veselin Misita oslobodio od Nemaca, okupili smo se na mestu gde je prilikom hrabrog napada na nemačkog okupatora položio najviše što je mogao, svoj život na oltar otadžbine, kazao je Marko Jovanović, član Gradskog veća.

1/5 Vidi galeriju Obeležavanje 85 godina oslobođenja Loznice Foto: T.Ilić

- Prošlo je 85 godina od tog velikog istorijskog datuma, ne samo za Loznicu, ne samo za Podrinje, nego i za čitavu Srbiju, a rekao bih i slobodarsku Evropu. Dugo smo na neki način i krišom govorili o tom događaju, ali napokon, zahvaljujući odluci rukovodstva grada, zahvaljujući svima koji su godinama bili istrajni u podsećanju na taj 31. avgust, bista Veselina Misite nalazi se u centru Loznice, tamo gde je položio život i gde ga najveći broj i Lozničana, i ljudi koji posete naš grad, može videti i saznati mnogo više o tom događaju – kazao je on i naveo da je siguran da će se ovaj dan "dugo obeležavati i na mnogo višem nivou, jer su to potpukovnik Misita, njegova žrtva i svi koji su sa njim život položili za slobodu Loznice zaslužili".

Potpredsednik Srpske radikalne stranke, Vjerica Radeta govorila je o Misiti i, pored ostalog, podsetila da je jedino ova stranka godinama redovno polagala venac na njegovu bistu i obeležavala 31. avgust. Podsetimo, Veselin Misita, oficir Vojske Kraljevine Jugoslavije (VKJ) poginuo je pre 85 godina predvodeći ustanike u oslobađanju Loznice od Nemaca. Inicijativu za podizanje biste potpukovniku Misiti pokrenuli su 1998. loznički radikali sa čime se nije složila tadašnja vlast, čak je bilo i pokušaja njenog uklanjanja.