LOZNICA ČUVA SEĆANJE NA OSLOBODIOCA Obeleženo 85 godina od prvog oslobođenja u Drugom svetskom ratu
Polaganjem venaca kod spomen-biste Veselina Misite na Trgu Vuka Karadžića, u centru Loznice, danas je obeležena 85. godišnjica od prvog oslobođenja ovog mesta u Drugom svetskom ratu. Vence su položili predstavnici Vojske Srbije, Grada Loznice, Centra za kulturu "Vuk Karadžić" i Srpske radikalne stranke. Prethodno je na lozničkom groblju kod spomenika oslobodiocu održan pomen u prisustvu poštovalaca njegovog dela.
Na 85. godišnjicu od prvog oslobađanja Loznice kada je Veselin Misita oslobodio od Nemaca, okupili smo se na mestu gde je prilikom hrabrog napada na nemačkog okupatora položio najviše što je mogao, svoj život na oltar otadžbine, kazao je Marko Jovanović, član Gradskog veća.
- Prošlo je 85 godina od tog velikog istorijskog datuma, ne samo za Loznicu, ne samo za Podrinje, nego i za čitavu Srbiju, a rekao bih i slobodarsku Evropu. Dugo smo na neki način i krišom govorili o tom događaju, ali napokon, zahvaljujući odluci rukovodstva grada, zahvaljujući svima koji su godinama bili istrajni u podsećanju na taj 31. avgust, bista Veselina Misite nalazi se u centru Loznice, tamo gde je položio život i gde ga najveći broj i Lozničana, i ljudi koji posete naš grad, može videti i saznati mnogo više o tom događaju – kazao je on i naveo da je siguran da će se ovaj dan "dugo obeležavati i na mnogo višem nivou, jer su to potpukovnik Misita, njegova žrtva i svi koji su sa njim život položili za slobodu Loznice zaslužili".
Potpredsednik Srpske radikalne stranke, Vjerica Radeta govorila je o Misiti i, pored ostalog, podsetila da je jedino ova stranka godinama redovno polagala venac na njegovu bistu i obeležavala 31. avgust. Podsetimo, Veselin Misita, oficir Vojske Kraljevine Jugoslavije (VKJ) poginuo je pre 85 godina predvodeći ustanike u oslobađanju Loznice od Nemaca. Inicijativu za podizanje biste potpukovniku Misiti pokrenuli su 1998. loznički radikali sa čime se nije složila tadašnja vlast, čak je bilo i pokušaja njenog uklanjanja.
Ona se sve do februara ove godine nalazila se u Ulici Vere Blagojević, ispred prostorija SRS, kada je premeštena u strogi centar grada. Misita je u 33. godini postao najmlađi major VKJ, u 37. potpukovnik, odlikovan je više puta, a posle pogibije i ordenom Karađorđeve zvezde sa mačevima Prvog stepena i posmrtno unapređen u čin pukovnika. Zahvaljujući njemu Loznica je postala prvo veće oslobođeno mesto u Evropi te 1941, a zarobljena su 93 nemačka vojnika. Bila je slobodna 40 dana, a Nemci su po povratku, Loznicu poštedeli odmazde zbog dobrog ophođenja prema njihovim zarobljenim vojnicima, ali su zato izvršili stravične zločine nad civilima po selima Jadra.
Misita ima ulicu na Lagatoru od pre devet godina, ali se do danas ništa drugo u lozničkom kraju ne zove po njemu.