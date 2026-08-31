Na graničnim prelazima u Srbiji putnički automobili prolaze bez zadržavanja, dok kamioni čekaju do pet sati na prelazu Šid.
Srbija
STANJE NA GRANICAMA I PUTEVIMA Kamioni na Šidu večeras čekaju 5 sati, AMSS poslao UPOZORENJE VOZAČIMA
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Na graničnim prelazima u Srbiji nema zadržavanja za putničke automobile, dok kamioni najduže čekaju prilikom izlaska iz države na prelazu Šid - pet sati, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS). Na ostalim graničnim prelazima, kamioni čekaju tri sata za izlaz iz Srbije samo još na prelazu Batrovci.
AMSS je upozorio vozače da početak nove radne nedelje donosi pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima ali sada i unutar gradskih sredina.
Naveli su i da sutra počinje nova školska godina, pa će posebno u jutarnjim i popodnevnim satima u saobraćaju biti i veći broj dece.
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