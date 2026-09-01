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Prema danas objavljenim podacima Republičkog zavoda za statistiku, u periodu od januara do kraja jula na Zlatiboru je registrovano 273.536 dolazaka turista i ostvareno 805.799 noćenja. U odnosu na isti period prošle godine, broj dolazaka povećan je za 8,6 odsto, a broj noćenja za 7 odsto.

- Ovi rezultati potvrđuju snažnu poziciju Zlatibora među turističkim destinacijama u Srbiji. Posebno ohrabruju rezultati na domaćem turističkom tržištu. Od januara do jula Zlatibor je posetilo 176.413 domaćih turista, što je 14,5 odsto više nego u istom periodu prošle godine. Domaći gosti su ostvarili 549.279 noćenja, čime Zlatibor i dalje zauzima prvo mesto u Srbiji po broju noćenja domaćih turista. Rast domaćeg turizma na Zlatiboru značajno je iznad rasta na nivou Srbije, gde je broj dolazaka domaćih turista u prvih sedam meseci

povećan za 7,7 odsto – kaže Vladimir Živanović, direktor TO Zlatibor.

Pozitivan trend nastavljen je i tokom jula. Sa 45.375 dolazaka, Zlatibor je i u julu bio najposećeniji planinski turistički centar u Srbiji, ispred Kopaonika i Tare. Tokom ovog meseca na Zlatiboru je ostvareno više od 140.000 noćenja. U odnosu na jul prošle godine, ukupan broj dolazaka turista povećan je za 12,7 odsto, dok je broj dolazaka domaćih gostiju porastao za čak 20,2 odsto.

- Rezultati letnje sezone pokazuju da Zlatibor nastavlja da privlači veliki broj gostiju i van zimskih meseci. Bogata ponuda aktivnog odmora, prirode i izleta, brojne kulturne, sportske i zabavne manifestacije, kao i atrakcije poput Gold gondole, doprinose tome da Zlatibor bude destinacija za odmor tokom cele godine – kaže Živanović.

Zlatibor nastavlja da beleži značajno interesovanje i sa inostranog tržišta. U prvih sedam meseci 2026. godine registrovana su 97.123 dolaska stranih turista, koji su ostvarili 256.520 noćenja.

- Među najznačajnijim inostranim tržištima za Zlatibor su Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija, Rusija, Kina i Rumunija, što potvrđuje sve širu prepoznatljivost Zlatibora u regionu, ali i na udaljenijim međunarodnim tržištima – dodao je Živanović.