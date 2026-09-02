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U okviru podrške obrazovnoj inkluziji i unapređenju položaja romske zajednice, Grad Kragujevac je i ove godine obezbedio školske rančeve i kompletan pribor za predškolce i učenike prvog razreda romske nacionalnosti. Školski pribor mališanima su uručili predstavnici Grada i resornih ministarstava Vlade Republike Srbije.

Foto: ​​​​​​​Grad Kragujevac

- Grad Kragujevac kontinuirano pruža podršku inkluziji i obrazovanju dece romske nacionalnosti, jer smatramo da je upravo obrazovanje, od predškolskog uzrasta do višeg i visokog stepena školovanja, ključ za stvaranje bolje budućnosti za sve naše sugrađane, rekao je zamenik gradonačelnika Dejan Ružić i naglasio da u sprovođenju procesa inkluzije, lokalna samouprava ima podršku resornih ministarstava Vlade Republike Srbije, kao i druge partnere romske organizacije i udruženja.

Za sto predškolaca i prvaka romske nacionalnosti obezbeđen je osnovni školski pribor, za šta je iz budžeta izdvojeno 500 hiljada dinara.

Zamenik gradonačelnika Ružić je mališanima poželeo srećan polazak u školu, poručivši da je svakom detetu potrebna pažnja, a da je će Grad nastaviti da pruža podršku najmlađim sugrađanima na njihovom putu kroz osnovno, srednje i visoko obrazovanje.

Foto: ​​​​​​​Grad Kragujevac

U ime Ministarstva prosvete mališanima je školski pribor i rančeve uručio Borko Petrović, državni sekretar koji je rekao da se kontinuirano radi na unapređenju inkluzije kroz sprovođenje novih afirmativnih mera, sa posebnim fokusom na veći obuhvat dece romske nacionalnosti na svim nivoima školovanja. On je naglasio da je u poslednjem periodu zabeležen porast od oko 15 odsto u obuhvatu dece, naročito devojčica, u predškolskom i osnovnom obrazovanju, ali i da su uvedene dodatne mere podrške za nastavak školovanja na višim i visokim studijama. Petrović je Grad Kragujevac izdvojio kao jednu od lokalnih samouprava koja iz budžeta obezbeđuje besplatne udžbenike za osnovce i predškolce romske nacionalnosti, podsetivši da je Ministarstvo ove godine podelilo skoro 100 hiljada besplatnih udžbenika za decu iz osetljivih kategorija i da je dugoročni cilj da, uz jačanje ekonomije, besplatni udžbenici budu dostupni svakom detetu.

Foto: ​​​​​​​Grad Kragujevac

Govoreći o unapređenju položaja romske zajednice, Sofija Osmanović, rukovodilac Grupe za unapređenje položaja Roma u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je istakla da su najvidljiviji rezultati ostvareni u oblasti obrazovanja, što je jedan od najvažnijih stubova Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja. Ona je posebno naglasila značaj rada 291 pedagoškog asistenta koji su trenutno angažovani širom Srbije. Prema njenim rečima, njihova uloga je ključna ne samo u direktnom radu sa učenicima, već i u podršci i osnaživanju roditelja, kako bi deca redovno pohađala nastavu i kako bi porodice prepoznale da je obrazovanje temeljni korak za dalje napredovanje i buduće zapošljavanje.