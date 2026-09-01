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Osnovnu školu "1. maj" Vrtogoš povodom početka nove školske godine posetio je gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković svim učenicima, a posebno prvacima poželeo srećan početak i puno uspeha u školi.

,,Prvi septembar je izuzetno značajan dan za sve učenike, a posebno za prvake i njihove roditelje. Prvaci se susreću sa novim obavezama i odgovornostima, pa je potrebno pružiti im pomoć i podršku, kako bi što lakše savladali sve izazove koji ih čekaju. Lokalna samouprava je juče od Ministarstva za brigu o porodici i demografiju dobila školske rančeve sa priborom, koji će biti podeljeni prvacima. Takođe, iz lokalnog budžeta izdvojeno je 7.000 dinara za sve prvake na teritoriji grada Vranja. I u narednom periodu nastavićemo sa podrškom obrazovnom sistemu, kroz materijalna davanja i ulaganja u infrstrukturu“, rekao je gradonačelnik.

1/6 Vidi galeriju Početak nove školske godine u Vranju, osnovna škola u Vrtogošu Foto: Kurir/T.S.

Dr Milenković je istakao da Grad Vranje želi podjednako da ulaže u seoske i gradske sredine, kako bi đaci imali podjednake uslove

“Ovde, u OŠ ,,1. Maj“ Vrtogoš, tokom ove godine rekonstruisani su sanitarni čvorovi, prošle godine zamenjena je stolarija, a godinu pre hidrantska mreža. U narednoj godini u planu je uređenje školskog dvorišta i rekonstrukcija kotlarnice. Grad Vranje želi podjednako da ulaže u seoske i gradske sredine, jer nam je bitno da svi imaju podjednake uslove“, istakao je gradonačelnik.

OŠ "1. maj" Vrtogoš sa svim izdvojenim odeljenjima ima ima 238 učenika, od toga u prvi razred je upisano 29 učenika. U centralnoj školi

jedanaestoro, sedam prvaka u podružnoj školi u Dubnici, pet prvaka u odeljenju u Ristovcu, tri u Davidovcu I tri u Katunu, izjavio je za Kurir direktor ove obrazovne ustanove Ivica Mitić

Mitić: Lokalna samouprava uz nas uvek nam pruža pomoć i podršku onda kada nam je najpotrebnije

“Ukupno 29 prvaka ovde su u centralnoj školi jedanaestoro. Danas nam je bio gradonačelnik čije prisustvo svima nama ovde puno znači, jer to znači da nismo sami da je lokalna samouprava uz nas i da nam uvek pruža pomoć i podršku onda kada nam je najpotrebnije. Kontinuirano za nekoliko dana oni ulažu u našu školsku infrastrukturu u našu školsku zajednicu, tako da ove godine smo uspeli da zahvaljujući sredstvima iz budžeta jedinica lokalne samouprave rekonstruišemo kompletno školu u Davidovcu. Prošle godine je završena zamena stolarije u školi u Vrtogošu putem sredstava iz budžeta jedinica lokalne samouprave, a za vreme leta smo izvršili sanaciju sanitarnog čvora ovde u školi u Vrtogošu”, istakao je direktor ove obrazovne ustanove Ivica Mitić.

Mitić napominje da su zaposleni sa velikim zadovoljstvom dočekali početak nove školske godine.

“Posebno nam je drago što naše učionice ponovo ispunjavaju dečji osmesi razgovori i energija naših učenika. Ovom prilikom bih želeo da pozdravim prvake naše škole kojima je ovo jedan veoma važan korak u životu, jedno novo poglavlje I želeo bih da našu školu dožive kao mesto gde će sticati znanja, nova prijateljstva razvijati svoje talente i sa radošću dolaziti svakog dana” .

Mitić napominje da su se tokom prethodnog perioda trudili da unprede uslove rada I boravka učenika u školi.

“ I nastavićemo i u narednom periodu da radimo na stvaranju što boljeg I bezbednijeg školskog okruženja, jer smatramo da ulaganje u školu istovremeno znači i ulaganje u našu decu i njihovu budućnost. I nije bez razloga rečeno da obrazovanje jeste skupo, ali je neznanje još skuplje. Pred nama je godina puna izazova, obaveza prilika za uspeh I verujemo da ćemo uz dobru saradnju učenika njihovih roditelja zaposlenih lokalne zajednice i lokalne sredine i lokalne samouprave ostvariti naše zajedničke ciljeve kako bi učenicima obezbedili što prijatniji, bezbedniji i kvalitetniji prostor za učenje i odrastanje”, istakao je direktor i dodao:

“Pred nama je nova školska godina, novi izazovi, novi planovi i siguran sam da ćemo i u narednom periodu nastaviti da kontinuirano radimo na opismenjavanju naše dece i postizanju što boljih rezultata. Svim učenicima roditeljima i zaposlenima želim srećan i uspešan početak nove školske godine, puno zdravlja, znanja, dobrih rezultata. Učenici dobro nam došli u novu školsku godinu. Roditelji imaju sreće što njihova deca upravo pohađaju našu školu”, poručio je direktor OŠ ,,1. Maj“ Vrtogoš Ivica Mitić.

Predsednica Skupštine grada Zorica Jović, zamenik gradonačelnika Milan Ilić, pomoćnik gradonačelnika Igor Mladenović i članovi Gradskog veća obišli su ostale škole na području grada i poželeli učenicima srećan polazak u školu.