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Na 19. sezonu na gradskom kupalištu juče je zvanično spuštena zavesa. Posle 77 uzastopnih dana, na olimpijskom i dečjem bazenu nema brčkanja do narednog 16. juna kada će, kao i uvek do sada, početi nova, ovoga puta jubilarna 20. sezona.

Prema rečima upravnika kupališta, o kome se stara Ustanova za fizičku kulturu (UFK) Lagator Stefana Mitrića sezona je završena sa više od 33.500 prodatih ulaznica, tri hiljade više nego prošle, i više od 200 sezonskih, tako da se može oceniti kao dobra, a bila bi bolja da u julu nije bilo lošeg vremena. 

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Foto: S.M.

Ističe da je kroz besplatnu školicu plivanja, u dve grupe, prošlo 120 neplivača, a 80 njih koji su lani naučili da plivaju unapredili su stilove plivanja. Sve službe na kupalištu, spasioci, dežurna medicinska ekipa, redari, čistačice, radile su dobro, a posebno je istakao da je šabački Zavod za javno zdravlje obavljao redovne kontrole vode koja je, kao i uvek do sada, bila zdravstveno ispravna.

Od posetilaca nije bilo nikakavih primedbi što je potvrda da je i ovog aleta na gradskom kupalištu dobro rađeno. Sada predstoji mesec dana pauze pa pravljenje planova i pripreme za naredno leto kada će Lozničani jubilarni, dvadeseti put, spas od vreline ponovo nalaziti na svom Lagatoru.

Kurir.rs

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