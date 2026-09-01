Slušaj vest

Na Zapadnoj Moravi mladi ribolovac Luka Petrović pre nekoliko dana ulovio je soma dugog 117 centimetara i teškog devet kilograma.

Klasik je, kako navodi, pokazao lovnost na domaćim vodama, dok mu je „ketfiš“ upriličio snažan udarac i uzbudljivu borbu pre nego što ga je izvukao na obalu, stvorivši sjajan ribolovački doživljaj.

Na Dunavu kraj Kladova ekipa ribolovaca je krenula na vodu nadajući se somovima, ali (pre) topla voda je uslovila generalno slab rad ribe.

Ipak, u predvečerje krenuli su bucovi i po neki smuđ, da bi, kako je vreme odmicalo, bucovi baš zagrizli, pa je tu bilo solidnih primeraka između dva i tri kilograma. Dobro se pokazao ASP jerkbait 60, a ribolov se završio sa preko 20 bucova za prilično kratko vreme.

Kurir.rs/Dnevnik

Ne propustiteSrbijaNIŠLIJA MILAN IZ DUNAVA IZVUKAO ĐERDAPSKU NEMAN! Savladao rečnog džina od 113,5 kilograma i 2,62 metra! Kao na traci vadio grdosije stare i po 40 godina (FOTO)
collage.jpg
SrbijaGOROSTAS IZVUČEN IZ UVAČKOG JEZERA! Otac i sin sat vremena vodili borbu sa zveri: "Kada smo videli koliko je to čudo, čovek se stvarno prepadne" (FOTO)
sjenica-upecan-som-fotorina412.jpeg
SrbijaMALO MU JEDNA PECALJKA DA GA ULOVI! Ribolovac uspeo ono što malo kome pođe za rukom: Upecao MONSTRUMA u Dunavu, pa objavio nestvarne fotke! (FOTO)
download.jpg
SrbijaDRAGAN UPECAO ZVER KAKVA SE RETKO VIĐA U MORAVI: Kapitalac pao posle dva sata borbe, ribolovci ostali bez teksta (FOTO)
Cacak-dragan-upecao-soma-fotorina51.jpg
DruštvoMilan iz Dunava izvukao "monstruma" od 90 kila i 2 i po metra: Ribolovac objavio fotografije pa zaprepastio mnoge
som
PlanetaIZ DUNAVA IZVUKLI SOMA OD GOTOVO TRI METRA! Neverovatan ribolovački poduhvat, njih trojica se borili sa MONSTRUMOM: Pogledajte scenu kakva dugo NIJE VIĐENA
som bugarska dunav
SrbijaMILAN IZ JEZERA IZVUKAO GRDOSIJU OD SKORO DVA METRA: Sat vremena trajala borba na Međuvršju, iskusni ribolovac upecao kapitalca od 29 kilograma (FOTO)
Ovčar_Banja_-_riba-pecaroš-_Rina_1_3_12_1_5_1.jpg
SrbijaNAROD OČIMA NE VERUJE ŠTA JE IZVUKAO IZ DUNAVA! Aleksandar iz Loznice ovakvu neman čekao 25 godina, a onda poveo pravu bitku s kapitalcem (FOTO)
Screenshot 2026-04-22 133821.jpg