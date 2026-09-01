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Na Zapadnoj Moravi mladi ribolovac Luka Petrović pre nekoliko dana ulovio je soma dugog 117 centimetara i teškog devet kilograma.

Klasik je, kako navodi, pokazao lovnost na domaćim vodama, dok mu je „ketfiš“ upriličio snažan udarac i uzbudljivu borbu pre nego što ga je izvukao na obalu, stvorivši sjajan ribolovački doživljaj.

Na Dunavu kraj Kladova ekipa ribolovaca je krenula na vodu nadajući se somovima, ali (pre) topla voda je uslovila generalno slab rad ribe.

Ipak, u predvečerje krenuli su bucovi i po neki smuđ, da bi, kako je vreme odmicalo, bucovi baš zagrizli, pa je tu bilo solidnih primeraka između dva i tri kilograma. Dobro se pokazao ASP jerkbait 60, a ribolov se završio sa preko 20 bucova za prilično kratko vreme.