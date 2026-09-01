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Podizanjem gradske zastave i svečanom sednicom Skupštine grada na kojoj su uručene diplome i plakete zvanja Počasni građanin i priznanja „Pro urbe“, danas je obeležen Dan grada Subotice – 1. septembar. Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić je, obraćajući se prisutnima u Velikoj većnici Gradske kuće, rekao da danas slavimo Suboticu, grad bogate istorije, izuzetne arhitekture, različitih kultura i tradicija, ali pre svega grad ljudi: ljudi koji su ga stvarali, čuvali i razvijali i koji i danas svojim radom, znanjem i idejama doprinose da Subotica bude mesto u kojem se dobro živi.

Istakao je kako je Dan grada – 1. septembar – prilika da se sa ponosom osvrnemo na godinu iza nas, ali i da pogledamo u budućnost, da je između dva Dana grada mnogo toga urađeno i da je jedan od najznačajnijih projekata koji se realizuje nacionalni pojekat „Čista Srbija“ – najveće ulaganje u kanalizacionu infrastrukturu u poslednjih nekoliko decenija. „Izgradnja kanalizacione infrastrukture za Suboticu, Palić, Bajmok i Čantavir znači mnogo više od novih cevi, kilometara mreže i dva nova prečistača otpadnih voda. To znači čistiju životnu sredinu, bolje uslove za život i razvoj grada i rešavanje problema koji su godinama opterećivali pojedina naselja. Važno je što se ovaj veliki posao nastavlja i što već vidimo konkretne rezultate. Zaključno sa 31. avgustom ove godine, na teritoriji grada Subotice od ugovorenih 22,7 kilometara postavljeno je oko 20 kilometara mreže, dok je izgradnja kanalizacione mreže na Paliću i Bajmoku završena, na zadovoljstvo građana ovih naselja“, kazao je Bakić.

Naveo je da je posebno važno što se u okviru projekta „Čista Srbija“ rešava i jedan od dugogodišnjih komunalno-ekoloških problema u Subotici – otvoreni kanal u naselju „Prozivka“, koji decenijama unazad utiče na kvalitet života stanovnika ovog dela grada. „Radovi na izgradnji kolektora na ’Prozivci’ počeli su 23. avgusta i obuhvataju zacevljenje dela kanala, odnosno izgradnju kolektora prečnika dva i po metra i dužine 606 metara. Zbog izuzetne važnosti ove deonice, ne samo za stanovnike Mesne zajednice ’Prozivka’ već i za sve građane Subotice, od strane nadzora i Grada poseban akcenat stavljen je na njeno prioritetno rešavanje. Radovi već sada napreduju brže od predviđene dinamike, pa očekujemo da ova deonica bude završena pre ugovorenog roka. To je još jedan konkretan primer da problemi koji su godinama opterećivali naše sugrađane sada konačno dobijaju svoje rešenje“, istakao je Bakić. Dodao je da je istom cilju pripadala i sanacija gradske nesanitarne deponije „Aleksandrovačka bara“, koja se odvijala u tri faze, da je uz značajnu podršku Republike Srbije ovaj projekat nedavno realizovan tako da je rešen jedan od dugogodišnjih problema ovog grada i da su stvoreni uslovi za čistiju i uređeniju Suboticu. Naglasio je kako će ova godina ostati upamćena i po tome što je Subotica postala deo mreže brzih železničkih veza.

„Puštanjem u saobraćaj brze pruge Novi Sad – Subotica, 3. oktobra prošle godine, naš grad je još snažnije povezan sa Beogradom i Novim Sadom, ali i sa Budimpeštom i Evropom. To nije samo nova pruga – to je nova razvojna šansa za Suboticu, za našu privredu, turizam i sve naše građane”, rekao je Bakić. Podsetio je da je u januaru ove godine svečano otvorena novoizgrađena ambulantu na Paliću, u koju je Grad uložio 96,53 miliona dinara. „I ovaj projekat pokazuje da razvoj grada nije samo u velikim infrastrukturnim zahvatima, već i u tome da zdravstvena zaštita bude dostupnija i bliža svim ljudima, bez izuzetka, posebno najstarijim sugrađanima, deci i osobama sa hroničnim bolestima kojima je medicinska nega najčešće potrebna”, podvukao je Bakić. Istakao je da je Subotica ove godine dobila još jedan veliki razlog za ponos: posle gotovo dve decenije, u martu je ponovo otvoreno rekonstruisano, dograđeno i adaptirano Narodno pozorište.

„Vratili smo gradu prostor koji, na radost svih građana Subotice, ponovo postaje dom kulture, umetnosti i žive reči, ali i mesto susreta, razumevanja i zajedništva. Uz izražavanje zahvalnosti svima koji su doprineli da se ovaj projekat realizuje, naglasio bih da otvaranje vrata novog prostora za publiku nije samo otvaranje vrata jedne obnovljene institucije i završetak jednog građevinskog poduhvata. To je i vraćanje duga kulturi našeg grada i postavljanje temelja za njenu budućnost”, rekao je gradonačelnik Bakić. Dodao je kako posebno raduje činjenica da se i ove godine mnogo ulagalo u decu i njihovo obrazovanje. Naveo je da je u toku rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole „Đuro Salaj“, za koju je Vlada Republike Srbije izdvojila 295 miliona dinara i da je nedavno rekonstruisan i dograđen objekat vrtića „Mandarina“ Predškolske ustanove „Naša radost“, u koji je Grad uložio više od 171 milion dinara. Najavio je da će se i u narednom periodu dešavati neke lepe stvari koje se odnose na investicije u oblasti predškolskog obrazovanja, da se kreće sa izradom projekta vezanog za vrtić „Sanda Marjanović“, da je počela rekonstrukcija vrtića „Šumice“ i da će krajem septembra biti završena Centralna kuhinja, pa će, kako je rekao, Predškolska ustanova „Naša radost“ dobiti savremeno opremljen pogon i prostor za pripremu i distribuciju hrane.

„Uradili smo i projekat koji se odnosi na izgradnju novog vrtića na Paliću. Trenutno radimo na ishodovanju građevinske dozvole, a jedna od važnih ideja prilikom prodaje Doma vojske bila je upravo da izgradimo nov, moderan i kvalitetan vrtić na Paliću. Kada ulažemo u vrtiće i škole, mi ne ulažemo samo u kvadrate i objekte. Ulažemo u decu, u njihovu sigurnost, znanje i budućnost”, istakao je Bakić. On je naglasio da je, kada se govori o obrazovanju, jedan od osnovnih postulata rada gradskog rukovodstva bio da pomogne mladima da, u saradnji sa kompanijama, steknu kvalitetno znanje kroz dualno obrazovanje. „Subotica je jedan od pionira u realizaciji dualnog obrazovanja u Srbiji. Na taj način povećavamo šanse mladima da steknu, izgrade i nadograde svoja znanja, ali istovremeno osnažujemo i kompanije iz našeg regiona, kojima su stručni i obučeni kadrovi neophodni za dalji razvoj. Uz podršku Vlade Republike Srbije, Kancelarije za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija i Grada Subotice, u Tehničkoj školi 'Ivan Sarić' izgrađen je novi 'Trening centar', površine oko 3.600 kvadratnih metara. Centar obuhvata 11 radionica i 20 specijalizovanih kabineta namenjenih praktičnoj nastavi i obukama, a oprema za veći deo centra obezbeđena je uz podršku Vlade Republike Srbije. Završetak izgradnje 'Trening centra' predstavlja značajan iskorak, ne samo za Grad Suboticu i razvoj naše privrede, već i za ceo Severnobački upravni okrug i širi region. Time smo pokazali da istrajavamo u misiji da obrazovanje bude jedan od stubova razvoja Subotice“, kazao je gradonačelnik Bakić. Ali, kako je rekao, uz sve projekte i investicije, „moramo da budemo svesni i jedne jednostavne istine: u središtu svega što radimo mora da bude čovek: građanin Subotice, njegove potrebe, njegove brige i problemi sa kojima se svakodnevno susreće”.

„Naš posao nije samo da gradimo infrastrukturu i objekte. Naš posao je i da slušamo ljude, da razumemo njihove potrebe i da na njihove probleme odgovaramo odgovorno, konkretno i sa poštovanjem. Sve što radimo ima jedan cilj – da Subotica bude grad u kojem ljudi žele da žive, rade, stvaraju porodice i grade svoju budućnost. Podvukao je da je Grad Subotica u realizaciji mnogih, izuzetno značajnih, projekata imao snažnu podršku Republike Srbije i severne srpske pokrajine. „Zato želim da uputim zahvalnost predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću, Vladi Republike Srbije i Pokrajinskoj vladi na ogromnoj podršci i saradnji u realizaciji projekata važnih za naš grad. Kada svi nivoi vlasti rade zajedno, rezultati su vidljivi, a korist od toga najviše imaju naši građani“, istakao je gradonačelnik Bakić. I ove godine smo, što je takođe veoma važno, nastavili da jačamo međunarodne veze, kazao je on i podsetio da su Suboticu posetili ambasador Italije Luka Gori, ambasadorka Švedske Šarlota Samelin i ambasador Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske, Edvard Ferguson.

„Ovi susreti bili su prilika da predstavimo Suboticu, njene potencijale i mogućnosti za nove oblike saradnje u različitim oblastima”, rekao je Bakić.

1/10 Vidi galeriju Obeležen Dan grada Subotice Foto: Grad Subotica

Uz čestitke dobitniku zvanja „Počasni građanin“ – Ištvanu Benčiku, novinaru, kao i dobitnicima priznanja „Pro urbe“: Vatrogasno-spasilačkom bataljonu Subotica, Kulturno-umetničkom društvu železničara „Bratstvo“ i Valeriji Šebek, majstoru narodne umetnosti, on je naglasio da su ova priznanja najlepši način da kažemo hvala ljudima koji su svojim delima doprineli podizanju ugleda našeg grada i učinili ga boljim i bogatijim.

On je, takođe, dragim prijateljima iz bratskih i partnerskih gradova uputio iskrenu i srdačnu dobrodošlicu i poželeo im ugodan boravak u Subotici. „Vaše prisustvo danas pokazuje da se prijateljstva među gradovima grade godinama i da saradnja, razumevanje i poštovanje različitosti nemaju granice. Subotica će i ubuduće biti grad koji gradi mostove i otvoren je za nova prijateljstva i nove oblike saradnje. Posebno bih se zahvalio našoj braći i sestrama iz naše južne pokrajine, sa našeg Kosova i Metohije, iz Obilića i Gračanice, što su danas prisutni ovde, uz sve muke koje prolaze. Zahvalio bih se i predstavnicima bratskog naroda iz Crne Gore, delegacijama Berana i Pljevalja, čije prisustvo i ove godine svedoči o našem neraskidivom prijateljstvu, bez obzira na zvanične političke stavove“, naglasio je gradonačelnik Stevan Bakić. Prema njegovim rečima, prioritet u radu gradskog rukovodstva i ubuduće će biti privlačenje domaćih i stranih investicija, širenje privredne zone, očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mesta i smanjenje nezaposlenosti. Najavio je i investiranje u izgradnju saobraćajne i komunalne infrastrukture, kao i veći fokus na poljoprivredu i zaštitu životne sredine, i dodao da će se nastaviti ulaganja u obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu, kulturu i sport, uz rad na unapređenju regionalne i prekogranične saradnje,

„Pred nama je još mnogo posla. Ali imamo razloga da budemo ponosni na ono što smo uradili i još više razloga da verujemo u ono što zajedno možemo da uradimo. Čuvajmo Suboticu, ali je i zajedno gradimo za generacije koje dolaze. Neka bude grad u kojem se različitosti poštuju, dobri ljudi prepoznaju, znanje ceni, deca sigurno odrastaju, a svaki čovek oseća da je važan”, poručio je gradonačelnik Stevan Bakić. On je, na kraju obraćanja, u ime Grada Subotice i svoje lično ime, svim sugrađankama i sugrađanima čestitao 247. godišnjicu Grada Subotice. Prisutnima u Velikoj većnici Gradske kuće obratio se i predsednik Skupštine grada Subotice, Daniel Đivanović. Diplomu i plaketu zvanja Počasni građanin novinaru Ištvanu Benčiku uručio je gradonačelnik Subotice Stevan Bakić, dok je diplome i plakete priznanja „Pro urbe“ dodelio predsednik Skupštine grada Subotice Daniel Đivanović.