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Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije raspisali su danas javni konkurs za osposobljavanje kandidata iz građanstva na kursu za podoficire, radi prijema u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira na neodređeno vreme.

Polaznicima su tokom kursa obezbeđeni primanja, zdravstvena zaštita, smeštaj, ishrana i oprema, a prijave su otvorene do 30. septembra 2026. godine.

Zainteresovani mladići i devojke mogu da konkurišu za 200 podoficirskih radnih mesta u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, u okviru sledećih rodova i službi: pešadije, artiljerije, oklopnih jedinica, artiljerijsko-raketnih jedinica za protivvazduhoplovna dejstva, inžinjerije, zatim službi telekomunikacija i vazdušnog osmatranja i javljanja, intendantske, sanitetske, saobraćajne i informatičke službe te više specijalnosti tehničke službe.

Foto: Instagram Printscreen, Vojska Srbije Ministarstvo odbrane

Naime, Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije raspisali konkurs za osposobljavanje kandidata iz građanstva na Kursu za podoficire.

Na konkurs se mogu prijaviti punoletni državljani Republike Srbije koji imaju najmanje četvorogodišnje srednje obrazovanje, koji su rođeni 1990. godine ili kasnije i koji su zdravstveno i psihofizički sposobni, bez obzira na to da li su odslužili vojni rok sa oružjem ili ne.

Izborni postupak sprovodi se po principu eliminacije i obuhvata:

psihološku procenu

proveru fizičke sposobnosti

medicinsko-zdravstvenu procenu

komisijski razgovor

bezbednosnu proveru

Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije raspisali konkurs za osposobljavanje kandidata iz građanstva na Kursu za podoficire

Maksimalan rezultat koji kandidat može ostvariti u postupku selekcije je 100 bodova (uspeh iz srednje škole - maksimalno do 40 bodova, osnovna psihološka selekcija - 20, provera fizičkih sposobnosti - 20 i komisijski razgovor - 20 bodova).

Izabrani kandidati će biti upućeni na šestomesečni kurs u Centru za obuku i usavršavanje podoficira "Narednik Milunka Savić" u Pančevu, kao i u centrima za specijalističku obuku i jedinicama Vojske Srbije.

Foto: Ministarstvo odbrane

Tokom kursa, polaznici imaju obezbeđene novčana primanja, zdravstvenu zaštitu, smeštaj, ishranu i opremu neophodnu za realizaciju nastavnih sadržaja.

Uspešnim završetkom osposobljavanja kandidati stiču uslov za prijem u profesionalnu vojnu službu u svojstvu podoficira. Kako se navodi u saopštenju Ministarstva odbrane rok za podnošenje prijave je do 30. septembra 2026. godine.