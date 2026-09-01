MALIŠANI SPREMNI ZA VELIKI KORAK Čak 650 prvaka selo u klupe, gradu stigla i lepa vest za roditelje
Prvi septembar je poseban dan za svaku porodicu koja ima školarca, a posebno one u kojima su đaci prvaci kojih je ovog prvog septembra 650 u 14 lozničkih osnovnih škola. Svečano je bilo danas među školarcima, a pomoćnik gradonačelnika Milan Jugović posetio je OŠ ''Sveti Sava'' u Lipničkom Šoru i svim učenicima, nastavnicima i roditeljima poželeo mnogo uspeha i bezbrižnih trenutaka u predstojećoj školskoj godini, saopšteno je iz gradske uprave.
Jugović je posebno sreću poželeo đacima prvacima i naglasio da Grad Loznica veliku pažnju posvećuje obrazovanju i kontinuirano radi na unapređenju uslova u kojima učenici uče, a nastavnici rade. Prema njegovim rečima, kako je navedeno, tokom letnjeg raspusta na većini školskih objekata izvođeni su radovi, za koje je iz gradskog budžeta izdvojeno 85 miliona dinara.
- Škole su spremno dočekale 1. Septembar i povratak učenika u učionice, a ove školske godine uvedena je i nova mera podrške. Loznica je prvi put obezbedila po 10.000 dinara za svih 650 prvaka, kao podršku porodicama u pripremi dece za polazak u prvi razred. Trudimo se da svake godine uvedemo nešto novo i dodatno podržimo naše učenike. Iz godine u godinu sve su bolji uslovi u školama i nastavićemo da ih unapređujemo i stvaramo podsticajno okruženje u kojem će moći u punoj meri da ostvare svoje potencijale – izjavio je on.
Polazak u školu čestitala je svim učenicima i gradonačelnica Dragana Lukić koja je istakla da za 650 lozničkih prvaka on označava ''prvi korak u školski život, a za njihove roditelje trenutak ponosa, radosti i novih očekivanja''.
- Želim im da školu zavole, sa radoznalošću stiču znanja, sklapaju prijateljstva i sa osmehom dolaze na nastavu. U novoj školskoj godini u Loznici će, u 19 škola, znanje sticati oko 8.500 osnovaca i srednjoškolaca, uz podršku 871 prosvetnog radnika. Grad će i dalje biti oslonac obrazovnim ustanovama, učenicima i porodicama, kroz stvaranje boljih uslova za rad i učenje ali i kroz stipendije, nagrade i podršku talentovanim i uspešnim đacima. Neka vam svaki školski dan donese novo znanje, dobro druženje i veru u sopstvene mogućnosti. Roditeljima i prosvetnim radnicima želim strpljenje, snagu i mnogo razloga za ponos, poručila je ona.