Potres od 2,3 stepena po Rihteru zabeležen je sinoć nešto pre 22 časa, u 21.41 sat.
Srbija
ZEMLJOTRES ZALJULJAO JUGOISTOK SRBIJE: U ovom gradu registrovan potres od 2,3 po Rihteru
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Aparati Seizmološkog zavoda Srbije registrovali su zemljotres na krajnjem jugostoku Srbije, na području grada Dimitrovgrada.
Potres od 2,3 stepena po Rihteru zabeležen je sinoć nešto pre 22 časa, u 21.41 sat.
Foto: Seizmološki zavod Srbije printscreen
Reč je o slabom zemljotresu.
Foto: Printscreen/Seizmološki zavod Srbije
Polovinom avgusta takođe je zabeležen potres u tom gradu.
Kurir.rs/Seismo.gov.rs
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