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Aparati Seizmološkog zavoda Srbije registrovali su zemljotres na krajnjem jugostoku Srbije, na području grada Dimitrovgrada.

Potres od 2,3 stepena po Rihteru zabeležen je sinoć nešto pre 22 časa, u 21.41 sat.

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Foto: Seizmološki zavod Srbije printscreen

Reč je o slabom zemljotresu.

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Foto: Printscreen/Seizmološki zavod Srbije

Polovinom avgusta takođe je zabeležen potres u tom gradu.

Kurir.rs/Seismo.gov.rs

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