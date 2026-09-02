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U prethodna 24 sata ekipe Hitne pomoći u Kragujevcu obavile su 42 terenske intervencije - 25 preko dana i 17 tokom noći. Lekari u ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu obavili su 46 pregleda odraslih osoba - u toku dana 19, a preko noći 27 pregleda.

Na javnom mestu bilo je ukupno osam intervencija.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa temperaturom i astmatičari. Preko noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, oboleli od karcinoma i astmatičari, navode u kragujevačkom ZUM-u.

Kurir.rs

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