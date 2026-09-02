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Nesvakidašnji događaj zbio se na deonici puta od Bistrice ka Priboju, a glavni junak je saobraćajni policajac Muamer Krezović koji je prilikom radnog zadatka i obilaska tog dela puta, uočio iznemoglu jedinku beloglavog supa u blizini saobraćajnice.

Nije samo prošao, već je ugroženu pticu spasio.

- Ptica se nalazila tik uz prometnu saobraćajnicu, nemoćna da napravi ijedan korak, a kamoli da poleti. Policajac je odmah zaustavio službeni motocikl i obezbedio pticu kako bi sprečio da je ugroze vozila koja su prolazila putem. Nakon toga, kontaktirao je Udruženje „Jadovnik – oaza netaknute prirode“, koje u svom prihvatnom centru zbrinjava retke i strogo zaštićene vrste, kako bi ptica bila bezbedno preuzeta, kažu za RINU u Udruženju Jadovnik – oaza netaknute prirode.

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Foto: Udruženje Jadovnik - oaza netaknute prirode

Dodaju da do dolaska članova Udruženja i smeštanja beloglavog supa u namenski kontejner, policajac Muamer je ostao na licu mesta i obezbeđivao pticu, iako je njegovo radno vreme odavno bilo završeno.

Ono što posebno privlači pažnju, jeste činjenica da je, prema stanju u kojem je ptica pronađena, izvesno da se na tom mestu nalazila duže vreme. Pored nje su, prošle desetine, pa i stotine vozila, a da se niko nije zaustavio, reagovao ili obavestio nadležne — Udruženje „Jadovnik“ ili Rezervat prirode Uvac.

Jedan život je, međutim, tog dana imao sreće.

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Foto: Udruženje Jadovnik - oaza netaknute prirode

- Zato Udruženje „Jadovnik – oaza netaknute prirode“ ovom prilikom upućuje jedno veliko hvala saobraćajnom policajcu Krezović Muameru na savesnosti, humanosti i odgovornosti koju je pokazao. Njegov primarni zadatak jeste bezbedno odvijanje saobraćaja, ali je ovim postupkom pokazao da pravi profesionalac ne vidi samo ono što mu je u opisu posla. Vidi i svet oko sebe. A kada primeti da je nekom živom biću potrebna pomoć — ne okreće glavu.

Hvala, Muamere, što si zastao. Hvala što si zaštitio jedno nemoćno biće, poručuju sagovornici.

Kurir.rs/RINA

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