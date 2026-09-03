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Postoje putovanja koja se mere kilometrima, a postoje i ona koja se pamte po ljudima, susretima i pričama koje nastanu usput. Upravo na jedno takvo putovanje sprema se Petar Antonijević, koji će iz Srbije put Nemačke krenuti automobilom koji iza sebe ima više od šest decenija života – svojim Volvom iz 1963. godine.

- Cilj putovanja je Geteborg, grad u kojem je rođen Volvo, gde planiram da obiđem sadržaje posvećene čuvenom švedskom proizvođaču automobila. Za mene kao čoveka koji toliko godina čuva jedan Volvo na drumu, teško da bi mogla da postoji simboličnija destinacija - kaže za RINU Petar.

Petrov Volvo nije automobil koji većinu godine provodi sakriven ispod cerade i izlazi samo na izložbe oldtajmera. On i dalje vozi. A da bi automobil proizveden 1963. godine danas mogao da se spremi za tako ozbiljan put, potrebno je mnogo više od punog rezervoara.

- Godinama o mom vremešnom volvu brinu braća Toković. Njihovo znanje, strpljenje i ljubav prema starim automobilima zaslužni su što vreme ovom Volvu nije oduzelo ono najvažnije, a to je sposobnost da ponovo izađe na put.Svaki zvuk motora, svaki deo i svaki trag godina na automobilu pričaju svoju priču. Kod oldtajmera nema mnogo prečica. Potrebne su ruke koje poznaju automobil, ali i ljudi kojima nije teško da provedu sate tražeći rešenje kako bi mašina stara više od šest decenija nastavila da radi, kaže Petar.

Foto: RINA/Privatna arhiva

Zato pred polazak posebno zahvaljuje braći Toković, svestan da bez njihove višegodišnje brige njegov Volvo danas verovatno ne bi bio spreman za ovu avanturu.

Međutim, ovo nije samo priča o Petru i njegovom automobilu. Kako se približavao dan polaska, oko njegove ideje okupili su se ljudi koji su poželeli da pomognu.

Auto-moto savez Srbije obezbedio mu je godišnje članstvo, pa će na dugom putu kroz Evropu imati dodatnu sigurnost i pomoć ukoliko vremešni Volvo odluči da napravi neplaniranu pauzu.

Foto: RINA/Privatna arhiva

Pred Petrom i njegovim starim četvorotočkašem sada su kilometri, granice, pumpe, odmorišta i brojni susreti. Biće, sasvim sigurno, i ponekog nepredviđenog trenutka, jer putovanje oldtajmerom nikada nije potpuno predvidivo.

- Ovaj Volvo je preživeo šest decenija, generacije vozača i ogromne promene u automobilskom svetu. Sada ga čeka još jedna velika stranica njegove istorije, poručuje stari vozač.

Tako će Petar i njegov Volvo od Srbije do Nemačke krenuti polako, gospodski i sa stilom. Baš onako kako jednom pravom oldtajmeru i dolikuje.