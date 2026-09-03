KOMŠIJA DRAGAN OBRADOVAO ĐAKE ZA 1. SEPTEMBAR: Spremio više od 100 porcija tornado čipsa da počasti mališane pred polazak u školu
Zrenjaninac Dragan Stokić odlučio je da i ovog leta obraduje decu uoči početka nove školske godine.
Dragan Stokić je u nedelju, u naselju Ruža Šulman, besplatno pravio tornado čips za komšijsku decu koja su odlučila da nedeljno popodne provedu u tamošnjem parku.
- Zaista lep prizor. Komšija već nekoliko godina deci peče krompir i sprema tornado čips. Naravno, besplatno. Pun parkić, deca uživaju i jedna predivna inicijativa pojedinca - kaže sugrađanka Jelena Radovanović.
Dragan je objasnio zašto organizuje ovu akciju.
- Mališani su srećni i mi sa njima. Nije velika investicija, a donosi puno radosti – ističe on.
Dodaje da je ranije tornado čips prodavao na kupalištu Peskara i da mu je ostao aparat za pravljenje te vrste pečenog krompira.
- Mogu bar toliko, da jedanput godišnje, pred početak školske godine, počastim decu. U nedelju je u parku bilo puno i mališana i odraslih, ispekao sam više od stotinu porcija. Bilo je to još jedno lepo druženje u našem kraju - zaključuje Zrenjaninac Dragan Stokić.
Kurir.rs/Dnevnik.rs