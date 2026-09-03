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Zrenjaninac Dragan Stokić odlučio je da i ovog leta obraduje decu uoči početka nove školske godine.

Dragan Stokić je u nedelju, u naselju Ruža Šulman, besplatno pravio tornado čips za komšijsku decu koja su odlučila da nedeljno popodne provedu u tamošnjem parku.

- Zaista lep prizor. Komšija već nekoliko godina deci peče krompir i sprema tornado čips. Naravno, besplatno. Pun parkić, deca uživaju i jedna predivna inicijativa pojedinca - kaže sugrađanka Jelena Radovanović.

Dragan je objasnio zašto organizuje ovu akciju.

- Mališani su srećni i mi sa njima. Nije velika investicija, a donosi puno radosti – ističe on.

 Dodaje da je ranije tornado čips prodavao na kupalištu Peskara i da mu je ostao aparat za pravljenje te vrste pečenog krompira.

- Mogu bar toliko, da jedanput godišnje, pred početak školske godine, počastim decu. U nedelju je u parku bilo puno i mališana i odraslih, ispekao sam više od stotinu porcija. Bilo je to još jedno lepo druženje u našem kraju - zaključuje Zrenjaninac Dragan Stokić.

Kurir.rs/Dnevnik.rs

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