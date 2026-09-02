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U porodilištu lozničkog Zdravstvenog centra u prvih osam meseci ove godine rođeno je više beba nego u istom periodu prošle godine, pokazuju podaci ove zdravstvene ustanove. Dok je lane za osam meseci svet ugledalo 571 novorođenče, ove godine ih je bilo 613, odnosno 42 više.

Među ovogodišnjim prinovama ponovo su brojniji dečaci – rođeno ih je 328, dok je devojčica bilo 285. Prošle godine odnos je takođe bio u korist dečaka, pošto je za prvih osam meseci rođen 301 dečak i 270 devojčica.

Avgust je bio gotovo izjednačen sa prošlogodišnjim. Ovog avgusta rođena je 71 beba – 32 dečaka i 39 devojčica, dok ih je u istom mesecu prošle godine bilo dve više. Tada je na svet stigao i jedan par muških blizanaca. Ipak, oba avgusta bila su slabija od avgusta 2024. godine, kada su rode čak 111 puta „posetile“ lozničko porodilište.

Podsetimo, tokom cele prošle godine u lozničkom porodilištu rođeno je 878 beba, među kojima je bilo osam parova blizanaca, 430 devojčica i 448 dečaka. To je bilo 68 beba manje nego 2024. godine, kada je rođeno ukupno 946 beba.

S obzirom na ovogodišnji bilans, u Loznici se nadaju da će rode do kraja godine imati još mnogo posla i da će broj novorođenih do kraja decembra premašiti prošlogodišnji rezultat. Za povratak na nivo iz 2024. godine, kada je rođeno 946 beba, potrebno je da do kraja godine stigne još 333 mališana.