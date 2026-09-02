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- Veliko je interesovanje za kuće na selu. Danas je dodeljeno još 114 kuća u 83 sela Srbije i 41 lokalnoj samoupravi. Prednjači ponovo Bačko Petrovo Selo, kao i Dimitrovgrad na jugoistoku - rekao je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić povodom današnjeg potpisivanja ugovora za dodelu seoskih kuća sa okućnicom i dodao "I dalje se zadržava trend da jedna trećina ljudi stiže iz gradova".

U kuće se sele pojedinci, samohrani roditelji, parovi, porodice sa jednim, dvoje, troje, pa i četvoro dece, a posebno raduje što je prosečna starost dobitnika 30 godina.

Bogdanu Mladenoviću iz Knjaževca pripala je najveća kuća od čak 318 kvadrata u Štrpcu. Na drugoj strani, najveće imanje ovoga puta oko 56 ari nalazi se u Valakonju kod Boljevca.

1/10 Vidi galeriju Dodeljeno još 114 seoskih kuća širom Srbije Foto: Milan Obradović

Iz Smederevske Palanke u Mojsinje, selo kod Čačka, odlazi mlada studentkinja Nikolija Milošević.

- Studiram agronomiju i planiram da se bavim voćarstvom i vinogradarstvom, a selo je pravo mesto za to. Volim život u prirodi, i roditelji su mi sa sela, a ja lično želim da jednog dana proizvodim vino - rekla nam je Nikolija.

Jovana Damjanović sa svojim sinom ostaje u Knjaževcu, ali iz grada ide u selo Rgošte.

- Pevam u crkvenom horu, a sada ću napokon imati mogućnost i da se bavim onim što volim - restauracijom nameštaja. Radujem se životu na čistom vazduhu, daleko od gradske gužve - poručila je Jovana.

Među opštinama koje prednjače po broju dodeljenih kuća na severu zemlje su Bečej, Sombor i Bačka Palanka. Posebno mesto na toj mapi ima Bačko Petrovo Selo, u koje danas idu ugovori za još četiri kuće. Sa ukupno 117 oživelih kuća i preko pet stotina novih stanovnika, ovo selo zadržalo je mesto rekordera u Srbiji.

Više od 100 porodica do sada pronašlo je dom i u selima Knjaževca i Aleksinca, a na jugu Srbije se izdvaja Dimitrovgrad sa ukupno 39 useljenih kuća. Od toga je više od polovine u selu Željuša koje sada izgleda potpuno drugačije. Samo u jednoj ulici oživelo je desetak do juče napuštenih domova.

Ove godine novi dom obezbeđen je za 387 porodica i pojedinaca, od početka sprovođenja programa gotovo 4.400 seoskih kuća dobilo je nove vlasnike, a 18.000 ljudi priliku da svoj život započne ili nastavi u seoskoj sredini.