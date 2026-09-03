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Na Ginekološko akušerskoj klinici UKC Kragujevac, od sredine juna ove godine, uvedena je mogućnost prisustva pratioca na porođaju - partner, otac deteta ili član uže porodice, bez naknade, uz ispunjavanje određenih uslova.

Predviđeno je da trudnica i potencijalni pratilac na porođaju preuzimaju, popunjavaju i predaju Zahtev za prisustvo pratioca na porođaju, u ambulanti Prijemno-dijagnostičkog odeljenja Klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC Kragujevac.

- Zahtev obuhvata potpisanu Saglasnost trudnice za prisustvo pratioca na porođaju, epidemiološki nalaz neophodan za ulazak pratioca na porođaj (brist nosa i grla, koprokultura), Anamnestički upitnik za pratioca o preležanim zaraznim bolestima, sprovedenoj obaveznoj vakcinaciji, hroničnim bolestima i trenutnom zdravstvenom stanju kao i potpisanu saglasnost o pravilima ponašanja tokom boravka u porodilištu - navodi se u saopštenju UKC Kragujevac.

Zahtev i obrasce pregleda Komisija od tri lekara specijalista ginekologije i akušerstva, koja na osnovu priložene dokumentacije, svakodnevno odobrava ili odbija prisustvo pratioca na porođaju.

- Zahtev se podnosi ulaskom u poslednji mesec trudnoće, nakon navršenih 36 gestacijskih nedelja, a najkasnije sedam dana pre očekivanog termina porođaja na šalteru ambulante Prijemno- dijagnostičkog odeljenja GAK-a UKC Kragujevac - kažu u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Sve dodatne informacije i zakazivanje prisustva porođaju, mogu se dobiti u ambulanti Prijemno-dijagnostičkog odeljenja Klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC Kragujevac svakog radnog dana od 7:30 do 15 časova, ili pozivom na broj telefona 034-50-5114.

Od uvođenja ove mogućnosti, u porodilištu GAK-a UKC Kragujevac, obavljeno je 10 porođaja uz prisustvo pratioca i nije bilo odbijenih zahteva.