Slušaj vest

Jedna Prokupčanka, ime poznato redakciji, 25. avgusta je doživela pravu scenu iz američkih kriminalističkih filmova, jer je provalnika koji joj je upao u kuću susrela u hodniku, kada je čula da policija lupa na ulazna vrata. Posle više dana policija je našla lice M.T. za koje se sumnja da je tu noć upao u njenu kuću na niškom UKC gde je ležao, jer je slomio petu kada je bežeći od policije iskočio kroz prozor.

I ko zna šta bi se dogodilo te noći da slučajno komšinica nije ustala da prostre veš, pa videla lice kako se prvo šunja po dvorištu, a zatim i ulazi kroz prozor kuće njene komšinice. Tog trenutka je pozvala policiju.

- Bilo je oko četiri sata ujutro kada me je iz dubokog sna probudilo lupanje na vratima. Čula sam samo da od spolja neko uzvikuje : ”Policija!" Ustala sam i krenula ka spoljnim vratima kada sam videla senku koja iz mog hodnika beži ka prozoru od ostave. Verujte u momentu nisam ni registrovala šta se dešava - priča nam Prokupčanka koja i dalje ne veruje šta ju je snašlo. Ona objašnjava da je u trenutku pomislila da je neki požar, te je otvarajući vrata mislila da su već vatrogasci ušli u kuću i gase.

- Verujte, kao u onim filmovima: policija se predstavlja i onda čujem da jedan preko mene govori da osumnjičeni beži i onda trče kroz hodnik i pokušavaju da ga dohvate, ali je već skočio kroz prozor. I vidim kako iza kuće jure nekog I tada vidim čoveka kako beži - još uvek u strahu nam priča sagovornica.

Dodaje da je tek nakon bezsupešne potrage saznala da je njoj nepoznati muškarac upao kroz otvoren prozor u drugu sobu.

- Zaista je sreća što je komšinica preko puta bila budna. Ona mi je ispričala da je ušao na kapiju, šunjao se oko kuće, popeo stepenicama, gledao kroz spoljna vrata i na kraju popeo kroz prozor. I onda kada me je policija probudila ja sam ga srela u hodniku, krenula sam levo, a on desno kroz prozor - objašnjava Porkupčanka ono što se dogodilo.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Policija je prvo sumnjala da je reč o jednom licu koje koristi narkotike i koji je ranije u tom kraju viđan kako krade šta dohvati po dvorištima, ali je na kraju ispalo da je u pitanju sasvim treća osoba koja je iz jednog sela u okolini Prokuplja.

- Svaki dan sam išla u policiju dok me konačno nisu obavestili da su ga pronašli. I dalje ne mogu da mislim šta bi se desilo da ga komšinica nije videla, jer sam bila sama u kući. Noćima ne mogu da spavam. Prozor jeste bio otvoren, jer su ove noći prevruće i zaboravila sam da ga zatvorim, ali ovo je bilo kao u filmovima, stvarno - zaključuje ona.

Očekuje da će provalnik biti kažnjen i apeluje na sve da dobro proveravaju svoje domove i sve zatvaraju.

Dodaje da je tek sada kada su ga pronašli smogla snage da progovori o tome i da je sada malo mirnija.