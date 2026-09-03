Dobrovoljno vatrogasno društvo ( DVD ) "Vidojevica" iz Lešnice posetila je gradonačelnica Loznice Dragana Lukić i sa njegovim članovima razgovarala o radu društva, dosadašnjem finansiranju i načinima da se obezbede sigurniji uslovi za njihovo delovanje, saopšteno je iz gradske uprave.

Gradonačelnica je istakla značaj dobrovoljnih vatrogasaca, posebno u situacijama kada je neophodno brzo i zajedničko reagovanje svih službi. Najavila je mogućnost da se u gradskom budžetu obezbede stalna sredstva za osnovne godišnje troškove DVD "Vidojevica", uz dodatnu podršku lokalne samouprave kada to okolnosti zahtevaju. Iz DVD "Vidojevica" navode da su im sredstva od grada potrebna za registraciju vozila, nabavku goriva, i izmirenja obaveze prema javnim preduzećima jer ih plaćaju iz svog džepa.