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Dobrovoljno vatrogasno društvo (DVD) "Vidojevica" iz Lešnice posetila je gradonačelnica Loznice Dragana Lukić i sa njegovim članovima razgovarala o radu društva, dosadašnjem finansiranju i načinima da se obezbede sigurniji uslovi za njihovo delovanje, saopšteno je iz gradske uprave.

Gradonačelnica je istakla značaj dobrovoljnih vatrogasaca, posebno u situacijama kada je neophodno brzo i zajedničko reagovanje svih službi. Najavila je mogućnost da se u gradskom budžetu obezbede stalna sredstva za osnovne godišnje troškove DVD "Vidojevica", uz dodatnu podršku lokalne samouprave kada to okolnosti zahtevaju. Iz DVD "Vidojevica" navode da su im sredstva od grada potrebna za registraciju vozila, nabavku goriva, i izmirenja obaveze prema javnim preduzećima jer ih plaćaju iz svog džepa.

Gradonačelnica Loznice Dragana Lukić najavila podršku za DVD Vidojevica iz Lešnice Foto: Gradska Uprava Loznica

Članovi DVD "Vidojevica" gotovo pola veka, osnovano je 1979. godine, pomažu u zaštiti ljudi i imovine tokom požara, elementarnih nepogoda i drugih vanrednih situacija. Danas ima 20 članova, a godišnje više od 50 različitih intervencija
Inače, u lozničkom kraju od kraja 2022. postoji i DVD "Loznica".

Kurir.rs

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