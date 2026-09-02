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Nova školska godina počela je za oko 770.000 učenika u Srbiji - 530.000 osnovaca i 240.000 srednjoškolaca. Među njima je više od 1.600 osnovaca i približno isto toliko srednjoškolaca sa teritorije grada Bora, dok je oko 400 prvaka ove godine prvi put selo u školske klupe u jednoj od desetak borskih osnovnih škola.

Država je ove godine izdvojila više od milijardu dinara za oko 920.000 udžbeničkih jedinica namenjenih učenicima obuhvaćenim programom besplatnih udžbenika. U Boru se podrška učenicima van ovih kategorija dodatno realizuje kroz saradnju Grada i kompanije Serbia Zijin Mining.

Grad Bor već nekoliko godina finansira udžbenike za učenike od prvog do četvrtog razreda, dok se rudarska kompanija Serbia Zijin Mining pre pet godina pridružila lokalnoj samoupravi i obezbeduje udžbenike za učenike od petog do osmog razreda, kao i rančeve za prvake.

Najbolji uslovi

-Mnogo smo ulagali i u opremanje škola nastavnim sredstvima, jer naša deca zaslužuju najbolje moguće uslove za obrazovanje. Jednako nam je važno da ti uslovi budu kvalitetni i savremeni, ali pre svega bezbedni za naše ucenike - rekao je gradonačelnik Bora

Radiša Petković i poželeo svim učenicima uspešan početak školske godine, uz mnogo znanja, druženja i lepih trenutaka.

-Dosta vremena sam proveo u prosveti i dobro znam koliko je prvi dan škole važan i uzbudljiv trenutak, ne samo za decu, već i za njihove roditelje. Svim učenicima želim mnogo sreće, dobro zdravlje, uspeh, što više petica, ali i nova prijateljstva koja će mnogima ostati za ceo život - dodao je Petković.

1/19 Vidi galeriju Osmesi dece u Boru Foto: SZM

Kroz projekat „Za budućnost", rudarska kompanija Serbia Zijin Mining je za školsku 2026/2027. godinu izdvojila 40,5 miliona dinara za nabavku udžbenika za učenike od petog do osmog razreda u svim osnovnim školama na teritoriji Bora, kao i za kupovinu rančeva za prvake. Program je ove godine prvi put proširen i na Muzičku školu "Miodrag Vasiljević".

-Tokom prethodnih pet godina, za nabavku besplatnih udžbenika i rančeva izdvojili smo ukupno 179,2 miliona dinara. Podrška obrazovanju za nas predstavlja ulaganje u budućnost dece i lokalne zajednice i nastojacemo da i ubuduće prepoznajemo potrebe učenika, nastavnog kadra i obrazovnih institucija - rekao je Aleksandar Vesic, ESG direktor kompanije Serbia Zijin Mining.

Projekat "Topli obrok"

Podrška je nastavljena i kroz projekat „Topli obrok", u okviru kojeg je kompanija prošle godine uložila 40 miliona dinara u obnovu i opremanje školskih kuhinja i trpezarija u svim osnovnim školama na teritoriji grada. Nakon anketiranja roditelja, učenici će i ove godine imati mogucnost besplatne užine.

Na značaj programa ukazala je i Nadežda Ilić, direktorka OŠ "Sveti Sava" i koordinatorka rada svih osnovnih škola.

-Zahvaljujući sredstvima kompanije Serbia Zijin Mining i Grada Bora, učenici su novu školsku godinu dočekali sa obezbeđenim udžbenicima, školskim priborom i rancevima, što predstavlja značajnu pomoć porodicama i olakšanje za kućni budžet, a za ucenike je lepa poruka dobrodošlice, podrške i pažnje već na početku školovanja- rekla je Ilićeva.

Prema njenim recima, udžbenici i školski pribor su obezbedeni za sve učenike od prvog do osmog razreda, a daci su dobili i poklon-paketice kompanije "Bambi", kao i poklon u okviru aktivnosti organizovanih povodom projekta EXPO.

Roditelji zadovoljni

Podršku grada i rudarske kompanije su pozdravili i roditelji. Roditelj daka Ljiljana Jovanović istakla je da besplatni udžbenici, pribor i užina predstavljaju znacajno olakšanje za porodični budžet.

-U današnje vreme svaki vid pomoći mnogo znaci roditeljima. Za pripremu deteta za školu potrebno je izdvojiti dosta novca i mnogo znaci što dobijamo gotovo sve što je potrebno, od pribora i knjiga do užine - rekla je Jovanović.

Zorica Bejatovic, takodđe je istakla značaj podrške.

-Ja sam samohrani roditelj i znam koliko je svaka pomoć dragocena. Zahvaljujem kompaniji Serbia Zijin Mining, Gradu Boru i svim donatorima koji su prepoznali koliko je ovakva podrška važna porodicama. Mnogo nam znaci što su ucenici spremno docekali pocetak nove školske godine - rekla je Bejatovic.

Početak školske godine u OŠ "Sveti Sava" obeležila je i svečana priredba dobrodošlice za prvake, koju su pripremili učenici škole.

-Ocekujem da nam u novoj školskoj godini bude lepo i da puno vežbamo. Želim da naucimo još mnogo toga, da lepo čitamo i pišemo i da budemo još pametniji - rekla je učenica trećeg razreda Tara Jovanikić.

Deca se raduju

Njena drugarica Dora Alimi kaže da se najviše raduje novim znanjima i druženju.

-Volela bih da se družimo i zabavljamo i da naučimo mnogo novih stvari. Želim da još više usavršimo čitanje i da na kraju školske godine svi ostvarimo dobar uspeh - rekla je Dora.