Ekipe Zavoda za urgentnu medicinu Kragujevac obavile su 26 intervencija tokom dana i 18 tokom noći, uz 46 pregleda odraslih i devet pregleda dece i adolescenata.
Srbija
PUNE RUKE POSLA ZA HITNU POMOĆ U KRAGUJEVCU! Za 24 sata 44 intervencije, evo zbog čega su građani najčešće tražili pomoć lekara
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Ekipe Hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 44 intervencije na terenu - 26 preko dana i 18 tokom noći. U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu obavljeno je 46 pregleda odraslih osoba - u toku dana 20, a preko noći 26 pregleda. Istovremeno, na pedijatriji ZUM-a lekari su obavili devet pregleda dece i adolescenata.
Na javnom mestu bilo je ukupno šest intervencija.
- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa stomačnim problemima i sa povredama. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa povredama i astmatičari - kažu u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu.
Kurir.rs
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