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Ekipe Hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 44 intervencije na terenu - 26 preko dana i 18 tokom noći. U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu obavljeno je 46 pregleda odraslih osoba - u toku dana 20, a preko noći 26 pregleda. Istovremeno, na pedijatriji ZUM-a lekari su obavili devet pregleda dece i adolescenata.

Na javnom mestu bilo je ukupno šest intervencija.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa stomačnim problemima i sa povredama. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa povredama i astmatičari - kažu u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu.