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Zbog interventnih radova na održavanju dalekovoda u rejonu Arilje–Ivanjica, u nedelju, 6. septembra, doći će do prekida u snabdevanju električnom energijomna konzumnom području Ivanjice.

- Korisnici će bez električne energije biti u periodu od 7.30 do 16.30 časova. Radovi se izvode u okviru aktivnosti na pripremi distributivnog sistema za predstojeću sezonu, sa ciljem obezbeđivanja stabilnog i pouzdanog snabdevanja električnom energijom, najavljeno je iz nadležnog preduzeća.

Kako je navedeno, ukoliko Elektrodistribucije Raška i Arilje odobre prenapajanje, postoji mogućnost da pojedini delovi konzumnog područja Ivanjice tokom radova ipak imaju električnu energiju.

Potrošačima se preporučuje da blagovremeno prilagode svoje obaveze najavljenom prekidu u snabdevanju.