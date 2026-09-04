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Aerodrom "Morava" u Lađevcima i ove letnje sezone nastavlja da obara rekorde, a u avgustu je zabeležen porast broja putnika. U odnosu na isti period prošle godine evidentirano je 10 odsto više putnika koji su birali ovu vazdušnu luku za svoje letove.

- Broj realizovanih avio-operacija u junu je 82, a broj opsluženih putnika je 3.363 i ovo je novi rekord po broju opsluženih putnika - saopšteno je iz aerodroma Morava Kraljeva.

Sa Aerodroma Morava u Kraljevu tokom avgusta meseca odvijao se redovan avio-saobraćaj ka tri popularne regionalne i evropske destinacije. Nacionalni avio-prevoznik Air Serbia obezbedio je direktnu povezanost sa Istanbulom i Solunom, ka kojima su se letovi obavljali dva puta nedeljno, tačnije utorkom i subotom.

Pored ovih ruta, putnicima je tokom letnje sezone bila na raspolaganju i direktna linija ka crnogorskom primorju, odnosno Tivtu, sa polascima sredom i nedeljom.

Svi letovi sa kraljevačkog aerodroma realizovani su turbopropelerskim avionima tipa ATR-72, uz napomenu da putnici svoje karte moraju obezbediti unapred s obzirom na to da kupovina na samom terminalu nije moguća.

Kurir.rs/RINA

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