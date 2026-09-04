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U Univerzitetskom kliničkom centru u Kragujevcu nastavljaju se akcije besplatnih preventivnih pregleda za građane bez zakazivanja.

UKC Kragujevac, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije, u nedelju, 6. septembra 2026. godine, u Centru za internističku onkologiju i u prostorijama Hirurške poliklinike organizuje akciju besplatnih preventivnih pregleda u periodu od 8 do 17 sati.

Svi građani moći će da obave pregled kardiologa (merenje krvnog pritiska, EKG i ultrazvuk srca), pregled endokrinologa, kao i pregled neurologa uz dopler krvnih sudova vrata.

U sklopu besplatnih preventivnih pregleda građani će moći da provere svoje zdravstveno stanje bez zakazivanja i zdravstvenog osiguranja, samo uz ličnu kartu - navode iz UKC.

Ministarstvo zdravlja i UKC Kragujevac pozivaju građane da učestvuju u akciji, obave preventivne preglede i time pozitivno utiču na svoje zdravlje, poručuju iz kragujevačkog Univerzitetskog kliničkog centra.

Ove aktivnosti predstavljaju nastavak organizovanja besplatnih preventivnih pregleda, započetih prošlog meseca, kada je u dve akcije u UKC Kragujevac hiljadu građana obavilo kontrolu svog zdravlja.

Foto: Kurir/ D. Đ.

Pored preventivnih pregleda, građanima je omogućeno i da direktno razgovaraju sa rukovodstvom ustanove. Podržavajući inicijativu ministra zdravlja dr Zlatibora Lončara i resornog ministarstva, rukovodstvo UKC Kragujevac, na čelu sa v.d. direktorom prof. dr Slobodanom Milisavljevićem, otvorilo je vrata Uprave za razgovor sa građanima o teškoćama na koje nailaze u procesu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu, dobroj praksi u zdravstvu, kao i o onome što može da se unapredi u zdravstvenom sistemu ustanove.

Razgovori će se održavati svakog utorka od 8.30 do 11.30 časova u prostorijama Uprave, odnosno u zgradi Direktorijuma. U zavisnosti od tema koje budu najviše interesovale građane, a koje se odnose na grane medicine i oblasti lečenja i dijagnostike koje se sprovode u UKC Kragujevac, direktor će uključivati i lekara, člana rukovodstva, koji će prisustvovati sastancima i biti na raspolaganju za razgovor sa građanima.

Zainteresovanim građanima preporučuje se da razgovor zakažu dan ranije, ponedeljkom, od 7 do 15 sati, na telefon 034-50-50-10. Na ovaj način građanima su, pored redovnih zdravstvenih usluga, otvorene i dodatne mogućnosti da preventivno provere svoje zdravlje i direktno ukažu na probleme ili predlože načine za unapređenje rada zdravstvene ustanove.