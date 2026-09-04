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Kragujevačka gradska Ustanova kulture "Koraci", koja pod svojim okriljem ima i značajnu izdavačku delatnost, ponudila je čitaocima veliki popust za brojna izdanja.

Pod sloganom "Uhvati korak sa 'Koracima' - septembar uz knjigu više", u knjižari "Koraci" počela je posebna akcija tokom koje će čitaoci moći da kupe odabrana izdanja po ceni sniženoj za 50 odsto i uz svaku kupljenu knjigu dobiju još jednu na poklon.

Ova akcija trajaće tokom celog meseca septembra i obuhvatiće odabrana starija izdanja iz bogate izdavačke produkcije Ustanove kulture "Koraci".

- Cilj akcije je da vredni naslovi postanu dostupniji širem krugu čitalaca i da ponovo pronađu put do publike. Istovremeno, "Koraci" žele da podstaknu interesovanje za knjigu i čitanje i predstave deo izdavačke produkcije koja se godinama stvara u Kragujevcu - navodi Aleksandra Tijanić, direktorka ove ustanove.

Ona dodaje da je još jedna od poruka "Knjiga na knjigu ide!" kojom "Koraci" pozivaju čitaoce da tokom septembra posete knjižaru, izaberu naslov za sebe ili dragu osobu i dobiju još jednu knjigu na poklon.

Akcija traje od 1. do 30. septembra u knjižari ustanove "Koraci", u Ulici Save Kovačevića 2 u centru Kragujevca.