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U srcu Šumadije, na južnim obroncima planine Rudnik, vekovima traje priča o veri, istoriji i tradiciji. Manastir Vraćevšnica, podignut 1428. godine, uskoro će obeležiti šest vekova postojanja, tokom kojih je više puta stradao, ali je svaki put obnavljan i sačuvao svoje duhovno i kulturno blago.

Prema istorijskom predanju, manastir je podigao Radič Postupović, kao zavet Svetom Đorđu da se živ vrati sa Kosova. Kada se vratio, ispunio je zavet i podigao svetinju, po kojoj su ime dobili i manastir i selo Vraćevšnica.

- Manastir Vraćevšnica je sazidan 1428. godine. Uskoro će proslaviti svojih šest stotina godina postojanja. Šest stotina godina ovaj manastir čuva istoriju, kulturu i duhovnost srpskog naroda - rekla je za RINU Vesna Ćurčić, viši kustos Muzeja rudničko-takovskog kraja.

Foto: RINA

Kompleks manastira danas čuva brojne tragove prošlosti. U njegovom sastavu nalaze se riznica i muzejska zbirka, u kojima se čuvaju predmeti i uspomene vezane za značajne događaje i ličnosti srpske istorije, posebno za dinastiju Obrenović.

Vraćevšnica je bila snažno povezana sa Obrenovićima, koji su bili duhovno vezani za ovu svetinju. U neposrednoj blizini nalazi se Gornja Crnuća, nekadašnje sedište Miloša Obrenovića, a upravo je Miloš kosti svoje majke preneo u Vraćevšnicu. U manastiru su sahranjena i njegova deca.

Posebno mesto u riznici zauzima i Takovski krst, nad kojim su se ustanici pričestili pred početak Drugog srpskog ustanka, kao i predmeti koje su koristili članovi dinastije Obrenović.

Foto: RINA

U ovom kraju, u stvari Srbije, čuva se uspomena na dinastiju Obrenović i značajne istorijske događaje koji su obeležili našu istoriju. Tu je i Takovski krst nad kojim su se ustanici pričestili, kao i predmeti koje su koristili članovi dinastije Obrenović, istakla je Ćurčić.

Vraćevšnica, međutim, nije samo mesto koje svedoči o prošlosti, za mnoge vernike ona je, pre svega mesto molitve i utehe.

Posebno se pamti ime igumanije Ane Adžić, prve posleratne igumanije manastira i duhovnog čeda vladike Nikolaja Velimirovića. U teškim vremenima zalagala se za očuvanje manastira i pravoslavlja, a njen grob i danas posećuju brojni vernici i pričaju o iscelenjima i dobro koje im čini molitva kada posete njen grob.

U manastirskom kompleksu nalazi se i spomen-soba posvećena Mati Ani Adžić i njenom ocu Sretenu Adžiću, sa ličnim predmetima i uspomenama, među kojima su i darovi koje je Mati Ana dobijala od vladike Nikolaja.

Foto: RINA

Za sve koji posete Vraćevšnicu, poruka je jednostavna, ovo nije mesto koje treba samo obići i fotografisati, ovo je zaista svetinja u kojoj se prošlost upoznaje, ali i oseća.

- Pozvala bih sve ljude, decu, da dođu u ovaj manastir, da osete taj duh Mati Ane. Manastir i monahinje danas žive po njenim uputstvima, da nauče našu istoriju, našu kulturu i da radosni odu i ponovo se vrate - poručila je Vesna Ćurčić.

Dakle, na južnim obroncima Rudnika Vraćevšnica već gotovo šest vekova čuva ono najvrednije, tragove naše istorije, nasleđe naših predaka i tišinu u kojoj čovek može da zastane i pronađe mir. Zato je ova svetinja mesto kome se ljudi vraćaju, da se pomole, da nešto nauče i da iz njega ponesu deo njegove vere i snage.