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Minobacačka granata iz Drugog svetskog rata pronađena je juče u lozničkom naselju Krajišnici prilikom radova na jednom placu. Prema nezvaničnim informacijama, reč je o granati dužine oko 40 i prečnika 10 centimetara.

O pronalasku su obavešteni policija, kao i tim za uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava Sektora za vanredne situacije iz Beograda, koji će danas doći da preuzme granatu i uništi je u skladu sa uobičajenom procedurom.

U lozničkom kraju uništavanje ovakvih sredstava obavlja se na lokaciji Luke u Lešnici, a javnost će o svemu biti blagovremeno obaveštena.

Inače, nalaženje neeksplodiranih ubojnih sredstava u lozničkom, šabačkom i bogatićkom kraju nije neuobičajeno, pošto su ovo pogranična područja koja su u oba svetska rata bila izložena ratnim dejstvima. Najčešće se pronalaze prilikom različitih iskopavanja u domaćinstvima ili tokom radova na njivama, posebno tokom letnjih meseci.