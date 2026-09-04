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U Pozorištu "Bora Stanković" u Vranju u toku je rad na predstavi "U potrazi za Tašanom". Premijerno će predstava biti izvedena 21. oktobra, na otvaranju 46. Borinih pozorišnih dana i na Dan Pozorišta "Bora Stanković". Time će ujedno biti otvorena sezona posvećena jubileju velikog vranjskog pisca, ističu iz vranjskog teatra.

Predstava, čiji je autor i reditelj Nebojša Bradić, u izvođenju glumaca vranjskog ansambla govori o poslednjim danima Bore Stankovića i njegovoj potrazi za izgubljenom dramom "Tašana", istovremeno otvarajući pitanja o njegovom životu, umetnosti, vremenu u kojem je stvarao i odnosu javnosti prema njegovom delu i ličnosti.

Ova predstava nije samo lokalna priča o Borinom Vranju, već se bavi jednim od najznačajnijih srpskih pisaca i njegovim odnosom prema sopstvenom delu, javnosti i pozorištu.

Dramaturg Saša Milosavljević u tekstu pod nazivom "Bora Stanković na sceni vranjskog pozorišta" osvrnuo se na posebnost rada na predstavi čiji je glavni junak upravo slavni pisac i scenskoj postavci drame reditelja Nebojše Bradića o poslednjim danima ovog pisca.

Foto: Kurir.rs/T.S.

Bora Stanković na sceni vranjskog pozorišta

- U Pozorištu koje nosi ime Bore Stankovića teku probe predstave čiji je glavni junak upravo slavni pisac. Igrali su glumci vranjskog teatra mnogo Borinih komada, tumačili uloge i u dramatizacijama piščevih romana i pripovedaka, postajali su likovi iz klasičnih rediteljskih postavki Koštane ili Tašane, ali i Ruže, uvele ili Nečiste krvi u smelim, inovativnim režijama koje odstupaju od bezmalo kanonizovanog doživljaja inscenacije Stankovićeve literature. Sada je došla na red scenska postavka drame Nebojše Bradića o poslednjim danima ovog pisca.

Bradić, međutim, nije napisao biografsku dramu, on ne robuje potrebi da na pozornici prikaže lik Bore Stankovića ovekovečen na nekoj od poznatih fotografija koje krase izdanja njegovog literarnog opusa, ili da pozorišnoj publici prikaže istinite detalje iz piščeve intime. Pisca drame, ujedno i reditelja predstave, interesuje Stanković kao junak tragedije, kao umetnik koji je bio i slavljen i osporavan, hvaljen kao pisac i osuđivan kao izdajnik, kao čovek čiji patriotizam je oličen u njegovoj neprevaziđenoj literaturi, ali i čije su ljudske slabosti svojevremeno postale obrazac za tumačenje njegovih dela.

Foto: Kurir.rs/T.S.

Nebojša Bradić, razume se, ne izmišlja Boru Stankovića, njegova drama je zasnovana na autentičnim podacima iz piščeve biografije, na novinskim člancima, svedočanstvima Borinih savremenika – onih koji su ga napadali, baš kao i onih koji su mu bili naklonjeni, na pozorišnim kritikama ranih inscenacija Koštane i Tašane, ali i na raznovrsnim izvorima koji otkrivaju karakter vremena u kojem je Stanković živeo. I patio. A jedna od njegovih najvećih patnji, ona koja se u Bradićevoj drami dramatično prepliće sa Borinom životnom sudbinom, svakako se tiče – Tašane. Ovu dramu on je počeo da piše početkom minulog stoleća, pojedine scene je objavljivao u ondašnjoj publicistici, ali je komad izgubio prilikom evakuacije iz Niša, privremene ratne prestonice Srbije u Prvom svetskom ratu.

Sve ono što se potom događalo – Stankovićeva ratna sudbina u okupiranom Beogradu, traume zbog osude javnosti s kojom se nakon oslobođenja suočio i njegova bolest – u Bradićevom komadu se prepliće sa Borinom potragom za izgubljenom Tašanom. No, Bradićev Bora je u potrazi i za dramom, koju pokušava iznova da napiše, ali i za likom Tašane, snažnom i odlučnom ženom koja se iz lokalne vranjske mitologije "preselila" u literaturu. Ova Stankovićeva potraga se u dramskoj priči odvija na nekoliko planova, a jedan od njih se dešava i u pozorištu, na probama Tašane nakon čije premijere je Bora umro.

Nebojša Bradić je i scenograf predstave, dramaturg je Aleksandar Milosavljević, kostimografkinja Marina Medenica, a u predstavi igraju Bojan Jovanović, Milena Stošić, Kristina Janjić Stojanović, Anđela Vlajković, Milica Filić, Mihajlo Stojković, Marko Nikolić, Nikola Stojković, Tamara Stošić, Radmila Đorđević Kocevska i Žetica Dejanović.

Premijera će biti 21. oktobra, na otvaranju 46. Borinih pozorišnih dana, na Dan Pozorišta i početku sezone koja će biti u znaku jubileja Bore Stankovića - navodi u tekstu pod nazivom "Bora Stanković na sceni vranjskog pozorišta", dramaturg Saša Milosavljević.