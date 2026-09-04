Lekari kažu da rezerve krvi u Bolničkoj banci krvi UKC Kragujevac još uvek nisu na minimumu

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Mada se za jučerašnju redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi u prostorijama lozničkog Crvenog krsta javilo 45 potencijalih davalaca došlo ih je 66, čak 21 više. Krv je dalo 57 osoba, od toga četiri žene, prvi put to je učinilo njih trinaest, a iz medicinskih razloga odbijeno je devet građana, saopšteno je iz Crvenog krsta Loznice.

Nedavno je završena je Letnja kampanja dobrovoljnog davanja krvi, u okviru koje je od 15. juna organizovao 11 akcija dobrovoljnog davanja krvi u prostorijama lozničkog Crvenog krsta, kao i četiri vanredne. U tom periodu prikupljena je 501 jedinica krvi.