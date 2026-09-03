Slušaj vest

Treći Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem Udruženja zdravstvenih radnika Loznica otvoren je večeras u lozničkom Zdravstvenom centru (ZC) u prisustvu predstavnika Grada i velikog broja zdravstvenih radnika, stručnjaka i gostiju iz Srbije, svih bivših jugoslovenskih republika i više evropskih država, Slovačke, Švajcarske i Švedske. Kongres je otvorila dr Jadranka Marinković, direktorka ZC Loznica, koja je rekla da su okupljeni sa istim ciljem, da razmene znanja, iskustva i dobre prakse i zajedno doprinesu unapređenju zdravstvene zaštite.

- Ovakvi skupovi imaju poseban značaj za našu profesiju. Medicina i zdravstvena zaštita neprestano napreduju, a savremeno znanje zahteva stalno učenje, usavršavanje i spremnost da iskustva podelimo sa drugima. Zdravstveni radnik nikada ne prestaje da uči. Svaki novi stručni skup, svako predavanje, svaka razmena iskustava može doneti novo znanje koje će sutra biti primenjeno u radu sa pacijentima. Zato je ovaj kongres mnogo više od stručnog okupljanja. On je prilika da se povežemo, čujemo jedni druge, postavimo nova pitanja i pronađemo odgovore koji će doprineti kvalitetnijem i bezbednijem radu. Želim vam uspešan rad i da sa kongresa ponesete nešto što ćete moći da primenite u svakodnevnom radu i što će na kraju najviše značiti našim pacijentima – kazala je dr Marinković i posebno istakla značaj Udruženja zdravstvenih radnika Loznica, koje radom, entuzijazmom i organizacijom pokazuje koliko je važno ulagati u profesionalni razvoj zdravstvenih radnika i negovati kulturu stručnosti, kolegijalnosti i saradnje.

Foto: Kurir/T.I.

Skupu se obrati zamenik gradonačelnika Petar Gavrilović koji je kazao da je poznato da državni vrh Srbije ulaže ogromna finansijska sredstva u izgradnju, obnovu i rekonstrukciju zdravstvenih objekata, a sve u cilju poboljšanja uslova rada, a samim tim i kvaliteta zdravstvene zaštite za sve naše građane.

- Ovo jeste treći Nacionalni kongres i prvi Nacionalni simpozijum lekara koji organizuje naše udruženje koje postoji od 1965. i ima 500 članova. Ono što radimo je isključivo edukacija, stalno razmena znanja u okviru našeg udruženja. Znanje, saradnja i međusobno povezivanje zdravstvenih profesionalaca od izuzetnog su značaja za razvoj struke – rekla je Radenka Ćiraković, predsednica Udruženja zdravstvenih radnika Loznica.

Foto: Kurir/T.I.

Učesnik kongresa je i Vedrana Vejzović, docent i vanredni profesor na Malme Univerzitetu koja ocenjuje da je važnost ovakvih skupova neizreciva.

- Razgovaraćemo o viziji kakvu medicinsku sestru trebamo da imamo. Velike promene su se desile u društvu, tehnologija napreduje, broj pacijenata se povećava. Društvo stari, pacijenti su nam obrazovaniji, uče više o svom zdravlju i onda trebaju jednu drugačiju medicinsku sestru — sestru koja ne samo da izvršava, sestru koja vodi profesiju, razmišlja, stvara negu i da bude ekspert nege. Pacijenti nikad ne mogu biti zadovoljni samo sa tehnologijom. Medicinska sestra mora biti ta koja će uspostaviti interakciju sa pacijentom, razgovarati sa pacijentom i doživeti pacijenta na pravi način – kaže ona.

Foto: Kurir/T.I.