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Kolo srpskih sestara iz Aleksandrovca organizovalo je tradicionalnu humanitarnu akciju u cilju podrške porodicama sa troje i više dece. Ukupno je darivano 38 porodica, a 39 novorođenih beba.

Roditelje i njihove mališane je u velikojs Sali Skupštine opštine Aleksandrovac pozdravila dr Vera Stanković, predsednica Kola srpskih sestara Aleksandrovac, koja je govorila o radu i značaju ovog dobrotvornog udruženja, podsetivši na njegovu humanitarnu misiju i aktivnosti.

U okviru akcije podeljeni su vaučeri porodicama za svako treće, četvrto i svako naredno dete rođeno tokom prethodne godine. Uz bogato posluženje koje su pripremile vredne članice Kola, susret je protekao u duhu prijateljstva, druženja i radosti. U centru pažnje bili su najmlađi.

Svečanost je završena zajedničkom fotografijom ispred zgrade SO Aleksandrovac.