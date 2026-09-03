DAROVI ZA PORODICE SA TROJE I VIŠE DECE: Kolo srpskih sestara Aleksandrovac u velikoj humanitarnoj misiji
Kolo srpskih sestara iz Aleksandrovca organizovalo je tradicionalnu humanitarnu akciju u cilju podrške porodicama sa troje i više dece. Ukupno je darivano 38 porodica, a 39 novorođenih beba.
Roditelje i njihove mališane je u velikojs Sali Skupštine opštine Aleksandrovac pozdravila dr Vera Stanković, predsednica Kola srpskih sestara Aleksandrovac, koja je govorila o radu i značaju ovog dobrotvornog udruženja, podsetivši na njegovu humanitarnu misiju i aktivnosti.
U okviru akcije podeljeni su vaučeri porodicama za svako treće, četvrto i svako naredno dete rođeno tokom prethodne godine. Uz bogato posluženje koje su pripremile vredne članice Kola, susret je protekao u duhu prijateljstva, druženja i radosti. U centru pažnje bili su najmlađi.
Svečanost je završena zajedničkom fotografijom ispred zgrade SO Aleksandrovac.
Ova akcija Kola srpskih sestara Aleksandrovac predstavlja značajnu podršku porodicama i najmlađim članovima zajednice, uz želju da svaka novorođena beba bude dočekana u sreći, radosti i velikoj pažnji.