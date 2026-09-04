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Neverovatan i uznemirujući prizor zabeležila je nadzorna kamera na imanju Đorđa Tomovića, na kom se jasno vidi kako je vuk usred naseljenog sela Koštunići kod Gornjeg Milanovca, nedaleko od kuća i pod uličnom rasvetom, upao među stoku i napao ovcu. Snimak beleži borbu nemoćne životinje sa predatorom, a nakon napada ostala je zaklana ovca.

- Mi znamo da ovda ima vukova, ali nikada do sad nisu prišli tako blizu kućama. Očigledno je da se više ničega ne plaše i da su spremni na sve kako bi pronašli hranu. Ovo se desilo oreko noći, ali plašimo se da kad su već prišli dovde, da ih više ničega nije strah i da gube onu obazrivost po kojoj su poznati - kaže za RINU domaćin Đorđe Tomović.

01:35 Vukovi haraju gornjomilanovačkim selima Izvor: RINA

Tomovićev slučaj nije jedina muka stočara. Domaćini iz planinskih krajeva godinama upozoravaju da im je sve teže da sačuvaju stada na slobodnoj ispaši. Ovce su najlakši plen, ali napadi mogu biti usmereni i na telad i drugu domaću stoku.

- Posebno uznemirava činjenica da je ovaj napad zabeležen u naseljenom mestu i pod svetlom, što pokazuje koliko predator može prići ljudskim domaćinstvima. Ipak, prisustvo vuka u selu ne znači automatski da postoji neposredna opasnost za ljude. Napadi vukova na ljude su znatno ređi od napada na stoku, ali ovakvo ponašanje svakako zahteva pažnju nadležnih i dodatni oprez, posebno u večernjim i noćnim satima - dodaje Tomović.