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U prethodna 24 sata ekipe Hitne pomoći u Kragujevcu obavile su 46 terenskih intervencija - 24 tokom dana i 22 preko noći. Lekari u ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu obavili su 36 pregleda odraslih osoba, od toga 16 u toku dana, a tokom noći 20 pregleda.

Na javnom mestu bilo je ukupno 12 intervencija.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa neurološkim problemima i sa temperaturom. Preko noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa temperaturom i stomačnim problemima - saopštili su iz kragujevačkog ZUM-a.