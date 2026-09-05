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Za prvih šest meseci ove godine u Kragujevcu je prikupljeno blizu pet hiljada jedinica krvi. To je rezultat kontinuiranih aktivnosti na promociji davalaštva i dobroj organizaciji akcija prikupljanja krvi.

U prostorijama Crvenog krsta Kragujevac, u partnerskoj organizaciji sa Bankom krvi UKC Kragujevac, a pod pokroviteljstvom lokalne samouprave, realizovana je treća akcija dobrovoljnog davanja krvi ovog leta, tokom koje je prikupljeno 30 jedinica krvi. Davaoce je posetila dr Gordana Damnjanović, pomoćnica gradonačelnika za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, ljudska i manjinska prava, zahvalila se na velikom odzivu i istakla značaj podrške dobrovoljnom davalaštvu.

Foto: ​​​​​​​Grad Kragujevac

- Grad Kragujevac iskazuje nemerljivu zahvalnost svim dobrovoljnim davaocima krvi, čijom je zaslugom naš grad deset puta poneo titulu najhumanije sredine. Od izuzetnog je značaja negovati i poštovati njihovu plemenitu i požrtvovanu ulogu, što lokalna samouprava kontinuirano čini kroz podršku radu Crvenog krsta i dodelu priznanja davaocima za 50, 75 i 100 puta datu krv - rekla je dr Gordana Damnjanović, pomoćnica gradonačelnika za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, ljudska i manjinska prava.

Foto: ​​​​​​​Grad Kragujevac

- Kao i uvek, Grad Kragujevac ide korak ispred drugih, pa je tako, na inicijativu Udruženja ''Leuka'', napravljen važan pomak u promociji i podršci davaocima trombocita. Cilj ove inicijative, između ostalog, jeste da se redovni davaoci krvi, kojih u našem gradu ima oko tri hiljade, priključe i mreži donora trombocita i time pruže nemerljivu podršku zdravstvenom sistemu - poručila je dr Damnjanović.

Foto: ​​​​​​​Grad Kragujevac

- Realizovana je treća akcija ovog leta i odziv građana je bio dobar. Prikupljeno je 30 jedinica krvi - kaže Stojanka Leković, saradnica za dobrovoljno davalaštvo krvi u Crvenom krstu Kragujevac. Ona ističe da je humanost Kragujevčana na visokom nivou, o čemu najbolje govori podatak da je u prvih šest meseci ove godine prikupljeno blizu pet hiljada jedinica krvi, što Kragujevac svrstava među vodeće u Srbiji.