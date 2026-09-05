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Zbog završnih radova na pojačanom održavanju državnog puta IB-21, na deonici Požega – Ivanjica, u nedelju, 6. septembra, doći će do potpune obustave saobraćaja na delu puta Ivanjica – Prilike, u mestu Dubrava. Saobraćaj će biti potpuno obustavljen od nedelje u 8 časova ujutru do ponedeljka, 7. septembra, u 6 časova, zbog asfaltiranja kolovoza u punoj širini.

- Radovi će se izvoditi na deonici u Dubravi. Za vreme potpune obustave vozila iz oba smera biće preusmeravana na alternativni putni pravac: Ivanjica – Kotraža – Guča – Arilje – Prilike. Na mestu izvođenja radova biće postavljena odgovarajuća privremena saobraćajna signalizacija, oprema i putokazi kojima će vozači biti usmeravani na alternativni pravac - saopšteno je iz nadležnog javnog preduzeća.

Nadležni apeluju na sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu signalizaciju, prate uputstva na terenu i brzinu kretanja prilagode uslovima na putu.

Radovi se izvode u okviru preostalih aktivnosti na pojačanom održavanju državnog puta IB-21, na deonici Požega – Ivanjica.